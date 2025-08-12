TGCom24
Ballando con le stelle, Belen Rodriguez nel cast: "Sfiderà Maria De Filippi, danzando per Milly Carlucci"

Eleonora Gasparini

La showgirl Belen Rodriguez pronta a sbarcare a Ballando Con le Stelle come ballerina per una notte: stando alle ultime indiscrezioni, la sua presenza è prevista per la seconda puntata del talent show di Rai1.

Ballando con le Stelle è pronto a tornare con un cast completamente rinnovato. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che alla fine la nota showgirl Belen Rodriguez sarà nel cast della 20esima edizione del talent show di Milly Carlucci, anche se come ballerina per una notte.

Belen Rodriguez verso Ballando con le stelle

Il cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle, il talent show di Rai1 che partirà ufficialmente il prossimo settembre 2025, inizia a prendere forma. Dopo aver annunciato ufficialmente la partecipazione di Barbara D'Urso, Milly Carlucci avrebbe messo a segno un altro colpaccio, convincendo anche Belen Rodriguez a scendere in pista.

A rivelarlo è stato Gabriele Parpiglia nella sua rubrica Chicchi di Gossip. Secondo il noto giornalista, Belen sarà la ballerina per una notte della seconda puntata di Ballando con le stelle: "Come avevamo anticipato, ci sarà Belen Rodriguez a “Ballando con le stelle”. La sua presenza è prevista per la seconda puntata come Ballerina per una notte. In questo modo sfiderà la sua ex datrice di lavoro Maria De Filippi… danzando per Milly Carlucci. Scelta, secondo le nostre fonti, non gradita".

Leggi anche Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, le parole della Fascino

Stando alle ultime indiscrezioni, però, Maria de Filippi non avrebbe preso molto bene la scelta della Rodriguez di mettersi in gioco nel popolare talent show di Rai1 dato che la showgirl argentina è stata per anni il volto di Tu si que Vales. Ricordiamo che, al momento, i concorrenti ufficiali della nuova edizione di Ballando con le stelle sono la Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Martina Colombari e la D'Urso.

Ballando con le stelle e Tu si que Vales: tutte le novità

Cresce l'attesa per il ritorno di Ballando con le Stelle e Tu si que Vales si sfideranno a colpi di scena, ospiti d’eccezione e tante novità rispetto alla passata stagione. Il programma di Canale 5 chiuderà a mezzanotte e vedrà l'arrivo di nuovo giudice, Paolo Bonolis, che prenderà il posto di Gerry Scotti.

Non solo. Per la nuova edizione di Tu si que Vales, Maria de Filippi e gli autori dello show hanno deciso di sorprendere tutti con degli ospiti che regaleranno esibizioni esilaranti insieme ai giudici. Nelle prime puntate dello show del sabato sera ci saranno: Beppe Vessicchio, Fiorella Mannoia, Simona Ventura, Rossella Brescia, Ilary Blasi, Mara Venier, Paolo Conticini, Elodie, Garrison Rochelle, Alessandro Catelan, Valeria Marini, Enzo Iacchetti, Bianca Guaccero, Emanuel Lo, Pamela Camassa, Noemi, Alessia Marcuzzi, Nicolò De Devitiis, Cesara Buonamici, Romina Power, Emma Marrone, Luca Argentero, Francesco Arca, Tina Cipollari, Alessandra Celentano, Pierpaolo Spollon, Raz Degan, Lorella Cuccarini, Diletta Leotta e Nathalie Guetta.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

