TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"

Eleonora Gasparini

Barbara D'Urso pronta per Ballando con le stelle: alla nota conduttrice di Pomeriggio 5 piacerebbe scendere in pista insieme al maestro Pasquale La Rocca.

Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"

È ormai ufficiale! Barbara d’Urso sarà nel cast della nuova edizione di Ballando Con le Stelle. Ma chi sarà il maestro di ballo che la accompagnerà in questa nuova avventura? Stando alle ultime indiscrezioni, la nota conduttrice vorrebbe scendere in pista insieme a Pasquale La Rocca.

Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 28 settembre 2025. A scendere in pista, al momento, ci saranno Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Martina Colombari e Barbara D'Urso.

Tra tutti, l'annuncio della presenza della D'Urso ha spiazzato ed entusiasmato tutti. Per la conduttrice questo non è un vero e proprio debutto nel talent show di Milly Carlucci visto che, nella seconda puntata della passata edizione, era stata "ballerina per una notte" e aveva danzato insieme a Gianni Scandiffio.

Barbara D'Urso vuole ballare con Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso sarà una delle concorrenti ufficiali della nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci, che è riuscita a convincere la conduttrice di Pomeriggio 5 a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Adesso, però, tutti sono curiosi di sapere con chi ballerà.

Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, la D’Urso avrebbe già le idee molto chiare. Secondo il giornalista, infatti, la conduttrice desidererebbe ballare insieme al maestro Pasquale La Rocca, uno dei ballerini professionisti più amati e apprezzati del popolare talent show di Rai1.

Leggi anche Ballando Con le Stelle sfiderà Tú Sí Que Vales, le parole della Fascino

Come reagirà Selvaggia Lucarelli, che non ha mai nascosto la sua preferenza per Pasquale? "Io ve lo dico già ora, se le date La Rocca sappiate che farò guerra e non farò prigionieri" aveva anche dichiarato la giudice del programma dopo l’annuncio di Milly sulla presenza di Barbara.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''
news VIP Belen Rodriguez bacia la sua nuova fiamma: un avvocato ''apprezzato nel giro della Roma Bene''
Alda D'Eusanio senza filtri: "La tv è banale e ripetitiva. Barbara D’Urso? Merita Ballando con le stelle"
news VIP Alda D'Eusanio senza filtri: "La tv è banale e ripetitiva. Barbara D’Urso? Merita Ballando con le stelle"
Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni
anticipazioni TV Fragili 2 arriva su Canale5 stasera e domani, 13 e 14 agosto 2025: ecco le anticipazioni
DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!
news VIP DOC - Nelle tue Mani Anticipazioni nuova stagione: nel cast al fianco di Luca Argentero ci sarà proprio lei!
If you Love Anticipazioni 13 e 14 agosto 2025: Leyla rischia di essere smascherata!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 13 e 14 agosto 2025: Leyla rischia di essere smascherata!
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 13 agosto 2025
Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche: “La mia vita è pulita a 360 gradi"
news VIP Uomini e Donne, Armando Incarnato replica alle critiche: “La mia vita è pulita a 360 gradi"
Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il sì con un anello da record
news VIP Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez: il sì con un anello da record
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV