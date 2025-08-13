Ballando con le stelle, le ultime indiscrezioni sulla partecipazione di Barbara D'Urso: "Ecco con chi vuole ballare"

News VIP

Barbara D'Urso pronta per Ballando con le stelle: alla nota conduttrice di Pomeriggio 5 piacerebbe scendere in pista insieme al maestro Pasquale La Rocca.

È ormai ufficiale! Barbara d’Urso sarà nel cast della nuova edizione di Ballando Con le Stelle. Ma chi sarà il maestro di ballo che la accompagnerà in questa nuova avventura? Stando alle ultime indiscrezioni, la nota conduttrice vorrebbe scendere in pista insieme a Pasquale La Rocca.

Barbara D'Urso nel cast di Ballando con le stelle

Cresce l'attesa per la nuova edizione di Ballando con le stelle, che andrà in onda su Rai1 a partire dal prossimo 28 settembre 2025. A scendere in pista, al momento, ci saranno Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Marcella Bella, Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Martina Colombari e Barbara D'Urso.

Tra tutti, l'annuncio della presenza della D'Urso ha spiazzato ed entusiasmato tutti. Per la conduttrice questo non è un vero e proprio debutto nel talent show di Milly Carlucci visto che, nella seconda puntata della passata edizione, era stata "ballerina per una notte" e aveva danzato insieme a Gianni Scandiffio.

Barbara D'Urso vuole ballare con Pasquale La Rocca

Barbara D'Urso sarà una delle concorrenti ufficiali della nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Un vero e proprio colpaccio per Milly Carlucci, che è riuscita a convincere la conduttrice di Pomeriggio 5 a mettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Adesso, però, tutti sono curiosi di sapere con chi ballerà.

Stando a quello che ha rivelato Giuseppe Candela su Dagospia, la D’Urso avrebbe già le idee molto chiare. Secondo il giornalista, infatti, la conduttrice desidererebbe ballare insieme al maestro Pasquale La Rocca, uno dei ballerini professionisti più amati e apprezzati del popolare talent show di Rai1.

Come reagirà Selvaggia Lucarelli, che non ha mai nascosto la sua preferenza per Pasquale? "Io ve lo dico già ora, se le date La Rocca sappiate che farò guerra e non farò prigionieri" aveva anche dichiarato la giudice del programma dopo l’annuncio di Milly sulla presenza di Barbara.

