Ballando con le stelle, Paolo Belli è un concorrente della nuova edizione: l'annuncio ufficiale

Dopo aver ricoperto il ruolo di co-conduttore, Paolo Belli è pronto a mettersi in gioco sulla famosa pista da ballo di Ballando con le stelle: "Un anniversario unico meritava un colpo di scena unico".

È ufficiale! Paolo Belli sarà uno dei concorrenti della 20esima edizione di Ballando con le stelle, il talent show condotto da Milly Carlucci che prenderà il via sabato 27 settembre 2025 su Rai1. Come per i precedenti annunci, anche questo è arrivato con un video postato sul profilo ufficiale Instagram della trasmissione.

Paolo Belli torna a Ballando con le stelle come concorrente ufficiale!

Il cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle è ormai completo. Dopo l'annuncio della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini, la redazione del popolare talent show ha rivelato sui social il nome del ballerino che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Paolo Belli. "Qualche settimana fa io e Milly ci siamo incontrati e lei mi ha detto 'Paolo io vorrei che tu fossi con me anche quest'anno per celebrare insieme questo traguardo incredibile, 20 anni di Ballando con le stelle'", ha esordito Paolo per poi ufficializzare la sua partecipazione al programma come concorrente "Dovete sapere che Milly mi ha chiesto di fare il concorrente quest'anno a Ballando con le stelle. Io avrò bisogno di tutti voi, perché quest'anno sarò in gara come ballerino".

Ad accompagnare il video di Belli, il post di presentazione del nuovo concorrente ufficiale di Ballando con le stelle 2025, che partirà a fine settembre su Rai1: "Un anniversario unico meritava un colpo di scena unico: Paolo Belli è ufficialmente concorrente di #BallandoConLeStelle 2025". Un annuncio che ha entusiasmato davvero tutti!

Paolo Belli nel cast di Ballando con le stelle

Dopo aver ricoperto per tanti anni il ruolo di co-conduttore di Ballando con le stelle, Paolo Belli è pronto a mettersi in gioco e scendere in pista come concorrente ufficiale. Paolo si aggiunge quindi alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini, Filippo Magnini e Beppe Convertini già annunciati negli ultimi giorni.

Grandi ritorni nel cast dei maestri di ballo. Per i 20 anni del programma, ritroveremo Simone De Pasquale, Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen e tanti altri. A decidere chi sarà il vincitore assoluto del talent show condotto da Milly Carlucci sarà la storica giuria formata da Carolyn Smith, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, oltre che il pubblico da casa

