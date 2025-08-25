TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta

Eleonora Gasparini

In occasione della 20esima edizione di Ballando con le stelle, i maestri Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen saranno di nuovo nel cast del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta

Manca davvero poco alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che vedrà il ritorno di tanti professionisti. Come rivelato sulla pagina ufficiale Instagram del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci, torneranno Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen.

Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen nel cast di Ballando con le stelle

Fervono i preparativi per la 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo sabato 28 settembre 2025 in prima serata su Rai1 e promette grandi colpi di scena. Intanto, sulla pagina Instagram del programma sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti ufficiali che scenderanno in pista: la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini

Non solo. La redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha annunciato sui social anche l'ingresso di Chiquito tra i maestri, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, e il grande ritorno di alcuni amatissimi professionisti come Simone De Pasquale, che per tre stagioni ha ricoperto il ruolo di tribuno del popolo accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, Erica Martinelli, Luca Favilla ed Veera Kinnunen. 

I maestri della 20esima edizione di Ballando con le stelle: l'annuncio social

20 anni da celebrare e due grandi ritorni da festeggiare. Il cast di Ballando con le stelle continua a sorprendere. In occasione di questa fantastica e imperdibile edizione, infatti, tre grandi professionisti hanno deciso di rimettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa e seguita del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Luca Favilla, Erica Martinelli ed Veera Kinnunen, che saranno di nuovo maestri a Ballando con le stelle! "Non sto più nella pelle perché stiamo tornando. Sarà la mia decima edizione e festeggeremo insieme i 20 anni di Ballando con le stelle. Ci vediamo presto" ha rivelato Veera, seguita da Erica che ha confessato "Farò parte anche quest'anno del cast dei maestri. Sono veramente tanto felice e super carica. Ci vediamo a settembre". Luca ha invece dichiarato: "È con immenso piacere che vi annuncio la mia partecipazione al 20esimo anno di Ballando con le stelle. Mi raccomando seguitemi e seguite me".

Leggi anche Bianca Guaccero torna a Ballando con le stelle: ecco in quale ruolo!

Ad accompagnare i video dei tre insegnanti di ballo, i loro rispettivi post di presentazione"La sua carica è già un ritmo: Veera torna maestra a #BallandoConLeStelle… e non sta più nella pelle!". E ancora: "20 anni da celebrare e un ritorno da festeggiare: Erica Martinelli sarà di nuovo maestra a #BallandoConLeStelle", "La prova migliore? Quella in pista. Luca Favilla è uno dei maestri della ventesima edizione di #BallandoConLeStelle". A commentare la partecipazione di quest'ultimo ci ha pensato la sua ex allieva Federica Nargi, il collega Simone De Pasquale, Carlo Aloia e tanti altri.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
news VIP Belen Rodriguez pensa ancora Stefano De Martino? Parla un’amica della presentatrice
Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
anticipazioni TV Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!
Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo
news VIP Grande Fratello, ritorno alle origini: televoto solo via sms e contatti con l’esterno ridotti al minimo
Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2025
anticipazioni TV Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 25 agosto 2025
Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: prima Foto di coppia
news VIP Chiara Ferragni ufficializza la sua relazione con Giovanni Tronchetti Provera: prima Foto di coppia
Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2025: Wyatt sconvolge Bill, vuole andarsene!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2025: Wyatt sconvolge Bill, vuole andarsene!
Grande Fratello, Chiara Cainelli delusa da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato
news VIP Grande Fratello, Chiara Cainelli delusa da alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato
Gerry Scotti spaventa Stefano De Martino con il successo de La Ruota Della Fortuna
news VIP Gerry Scotti spaventa Stefano De Martino con il successo de La Ruota Della Fortuna
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV