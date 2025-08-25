Ballando con le stelle, tre grandi ritorni nel cast del talent show di Milly Carlucci: ecco di chi si tratta

News VIP

In occasione della 20esima edizione di Ballando con le stelle, i maestri Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen saranno di nuovo nel cast del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci.

Erica Martinelli, Luca Favilla e Veera Kinnunen nel cast di Ballando con le stelle

Fervono i preparativi per la 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà il prossimo sabato 28 settembre 2025 in prima serata su Rai1 e promette grandi colpi di scena. Intanto, sulla pagina Instagram del programma sono stati svelati i nomi dei primi concorrenti ufficiali che scenderanno in pista: la Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli, Fabio Fognini e Filippo Magnini.

Non solo. La redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha annunciato sui social anche l'ingresso di Chiquito tra i maestri, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, e il grande ritorno di alcuni amatissimi professionisti come Simone De Pasquale, che per tre stagioni ha ricoperto il ruolo di tribuno del popolo accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, Erica Martinelli, Luca Favilla ed Veera Kinnunen.

I maestri della 20esima edizione di Ballando con le stelle: l'annuncio social

20 anni da celebrare e due grandi ritorni da festeggiare. Il cast di Ballando con le stelle continua a sorprendere. In occasione di questa fantastica e imperdibile edizione, infatti, tre grandi professionisti hanno deciso di rimettersi in gioco sulla pista da ballo più famosa e seguita del piccolo schermo.

Stiamo parlando di Luca Favilla, Erica Martinelli ed Veera Kinnunen, che saranno di nuovo maestri a Ballando con le stelle! "Non sto più nella pelle perché stiamo tornando. Sarà la mia decima edizione e festeggeremo insieme i 20 anni di Ballando con le stelle. Ci vediamo presto" ha rivelato Veera, seguita da Erica che ha confessato "Farò parte anche quest'anno del cast dei maestri. Sono veramente tanto felice e super carica. Ci vediamo a settembre". Luca ha invece dichiarato: "È con immenso piacere che vi annuncio la mia partecipazione al 20esimo anno di Ballando con le stelle. Mi raccomando seguitemi e seguite me".

Ad accompagnare i video dei tre insegnanti di ballo, i loro rispettivi post di presentazione: "La sua carica è già un ritmo: Veera torna maestra a #BallandoConLeStelle… e non sta più nella pelle!". E ancora: "20 anni da celebrare e un ritorno da festeggiare: Erica Martinelli sarà di nuovo maestra a #BallandoConLeStelle", "La prova migliore? Quella in pista. Luca Favilla è uno dei maestri della ventesima edizione di #BallandoConLeStelle". A commentare la partecipazione di quest'ultimo ci ha pensato la sua ex allieva Federica Nargi, il collega Simone De Pasquale, Carlo Aloia e tanti altri.

