Ballando con le stelle, Nancy Brilli è una concorrente ufficiale della nuova edizione: l'annuncio sui social

La nota attrice Nancy Brilli sarà una delle concorrenti ufficiali della 20esima edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio sulla pagina social del talent show: "Porterà fascino e ritmo. Ti aspettiamo in pista".

Manca sempre meno alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà a settembre su Rai1. Nell'attesa, nelle ultime ore è stata annunciata sui social il nome della nuova concorrente ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci. Si tratta della nota attrice Nancy Brilli.

Nancy Brilli pronta per Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Il cast della 20esima e attesa edizione di Ballando con le stelle continua ad arricchirsi. Dopo l'annuncio della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Martina Colombari, la redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha rivelato sui social il nome della nuova ballerina che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Stiamo parlando di Nancy Brilli:

Eccoci qua. Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le stelle. Mi diverte moltissimo, sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e di iniziare una gara soprattutto con me stessa. Bisogna vedere che riesco a combinare, ma sono capa tosta e, secondo me, qualcosa imparo. Imparo a ballare! Fantastico. Ciao, a presto.

Ad accompagnare il simpatico video di Nancy, il post di presentazione della nuova concorrente ufficiale del talent show di Rai1, che partirà a fine settembre: "È ufficiale: Nancy Brilli porterà fascino e ritmo a #BallandoConLeStelle 2025. Ti aspettiamo in pista".

Il cast di Ballando con le stelle

Nancy Brilli sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Come rivelato sui social, per lei questa nuova esperienza televisiva rappresenta soprattutto una sfida personale. La nota attrice si aggiunge dunque alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Martina Colombari, già annunciati negli ultimi giorni.

Non solo concorrenti! La redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha infatti annunciato sui social anche l'ingresso di Chiquito tra i maestri, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, e il grande ritorno di Simone De Pasquale. Dopo essere stato per tre stagioni presente come tribuno del popolo, accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, il professionista ha deciso di rimettersi in gioco sulla pista di Rai1.

