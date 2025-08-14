TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Nancy Brilli è una concorrente ufficiale della nuova edizione: l'annuncio sui social
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Nancy Brilli è una concorrente ufficiale della nuova edizione: l'annuncio sui social

Eleonora Gasparini

La nota attrice Nancy Brilli sarà una delle concorrenti ufficiali della 20esima edizione di Ballando con le stelle. L'annuncio sulla pagina social del talent show: "Porterà fascino e ritmo. Ti aspettiamo in pista".

Ballando con le stelle, Nancy Brilli è una concorrente ufficiale della nuova edizione: l'annuncio sui social

Manca sempre meno alla 20esima edizione di Ballando con le stelle, che partirà a settembre su Rai1. Nell'attesa, nelle ultime ore è stata annunciata sui social il nome della nuova concorrente ufficiale del talent show condotto da Milly Carlucci. Si tratta della nota attrice Nancy Brilli.

Nancy Brilli pronta per Ballando con le stelle: l'annuncio ufficiale

Il cast della 20esima e attesa edizione di Ballando con le stelle continua ad arricchirsi. Dopo l'annuncio della Signora Coriandoli, alias Maurizio Ferrini, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Martina Colombari, la redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha rivelato sui social il nome della nuova ballerina che salirà sulla pista da ballo più famosa del piccolo schermo. Stiamo parlando di Nancy Brilli:

Eccoci qua. Finalmente dopo tanto tempo farò Ballando con le stelle. Mi diverte moltissimo, sono molto contenta di questa nuova avventura, di lavorare con Milly, di conoscere i miei nuovi colleghi ballerini e di iniziare una gara soprattutto con me stessa. Bisogna vedere che riesco a combinare, ma sono capa tosta e, secondo me, qualcosa imparo. Imparo a ballare! Fantastico. Ciao, a presto.

Leggi anche Alda D'Eusanio commenta la partecipazione di Barbara D'Urso a Ballando con le stelle

Ad accompagnare il simpatico video di Nancy, il post di presentazione della nuova concorrente ufficiale del talent show di Rai1, che partirà a fine settembre: "È ufficiale: Nancy Brilli porterà fascino e ritmo a #BallandoConLeStelle 2025. Ti aspettiamo in pista".

Il cast di Ballando con le stelle

Nancy Brilli sarà una delle concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle. Come rivelato sui social, per lei questa nuova esperienza televisiva rappresenta soprattutto una sfida personale. La nota attrice si aggiunge dunque alla Signora Coriandoli, Andrea Delogu, Rosa Chemical, Marcella Bella, Francesca Fialdini, Barbara D'Urso e Martina Colombari, già annunciati negli ultimi giorni.

Non solo concorrenti! La redazione del popolare talent show condotto da Milly Carlucci ha infatti annunciato sui social anche l'ingresso di Chiquito tra i maestri, vincitore dello spin-off Sognando Ballando con le stelle, e il grande ritorno di Simone De Pasquale. Dopo essere stato per tre stagioni presente come tribuno del popolo, accanto a Rossella Erra e Sara Di Vaira, il professionista ha deciso di rimettersi in gioco sulla pista di Rai1.

Scopri le ultime news su Ballando con le stelle.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Eleonora Gasparini
  • Redattore Sezione TV
  • Esperta in Informazione, Editoria e Giornalismo
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Stop a Forbidden Fruit: La soap non va in onda il 15 agosto 2025. Ecco perché e cosa lo sostuituirà su Canale5
anticipazioni TV Stop a Forbidden Fruit: La soap non va in onda il 15 agosto 2025. Ecco perché e cosa lo sostuituirà su Canale5
Uomini e Donne, negli ultimi nove anni di trasmissione solo dodici coppie del Trono Classico stanno ancora insieme
news VIP Uomini e Donne, negli ultimi nove anni di trasmissione solo dodici coppie del Trono Classico stanno ancora insieme
Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 agosto 2025, replica: Steffy in ansia per Thomas, deve lasciare Hope e subito!
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 15 agosto 2025, replica: Steffy in ansia per Thomas, deve lasciare Hope e subito!
Stefano De Martino, rubate e diffuse immagini private del presentatore di Affari Tuoi
news VIP Stefano De Martino, rubate e diffuse immagini private del presentatore di Affari Tuoi
Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: "Spero che tu prenda tutto dal tuo papà"
news VIP Uomini e Donne, ex tronista è diventata mamma: "Spero che tu prenda tutto dal tuo papà"
Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scopre che Luna è viva. Lo dirà a Finn?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Americane: Sheila scopre che Luna è viva. Lo dirà a Finn?
Fedez apre un nuovo clamoroso Dissing: barre infuocate contro Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
news VIP Fedez apre un nuovo clamoroso Dissing: barre infuocate contro Tony Effe, Elodie e Achille Lauro
Grande Fratello, Tommaso Franchi svela: "Preferisco far parte del pubblico che essere un personaggio"
news VIP Grande Fratello, Tommaso Franchi svela: "Preferisco far parte del pubblico che essere un personaggio"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV