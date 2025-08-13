Alda D'Eusanio senza filtri: "La tv è banale e ripetitiva. Barbara D’Urso? Merita Ballando con le stelle"

News VIP

Alda D'Eusanio commenta e analizza i palinsesti della prossima stagione televisiva, rivelando il suo reale pensiero su alcuni colleghi. Ecco cosa ha dichiarato l'ex conduttrice di Al posto tuo.

Alda D'Eusanio rompe il silenzio e racconta, senza mezzi termini, ciò che pensa della televisione italiana di oggi. Intervistata da Fanpage, la nota conduttrice ha colto l'occasione anche per dire la sua su Mara Venier e commentare il ritorno di Barbara D'Urso in Rai, nel cast della nuova edizione di Ballando con le stelle.

Le critiche di Alda D'Eusanio

Alda D'Eusanio ha rilasciato una lunga e sincera intervista a Fanpage in cui ha commentato i palinsesti della nuova stagione televisiva e criticato alcuni colleghi. L'ex conduttrice di Al posto tuo ha raccontato 40 anni di carriera, fatti di successi ma anche di censure subite, e criticato la televisione italiana di oggi: "Non mi desta più curiosità questa televisione, è molto banale, molto ripetitiva...non c'è niente di nuovo. Mediaset fa gli stessi programmi, la Rai fa gli stessi programmi, non offre nulla nel panorama televisivo che ci possa incuriosire o interessare. È tutto come sempre" ha dichiarato la donna, che ha poi rivelato il suo pensiero sul ritorno di Stefano De Martino con Affari tuoi e Gerry Scotti con La ruota della fortuna:

I soliti quiz. Niente di nuovo, voglio dire. Non è che Gerry Scotti sia questo personaggio nuovo. De Martino, se non altro, ha offerto un modo per farsi guardare, era un personaggio inedito. Quindi un po' di curiosità c'era a vedere come se la cavava con Affari Tuoi. Gerry Scotti lo conosciamo da una vita, è uno dei più bravi e uno dei più seri professionisti e sappiamo come gestisce le cose, per cui nulla di nuovo.

Leggi anche Le indiscrezioni sul cachet di Barbara d’Urso per Ballando con le stelle

Dopo aver detto la sua su De Martino e Scotti, la D'Eusanio ha commentato la scelta di Gabriele Corsi, che inizialmente era stato annunciato come co-conduttore nella prossima stagione di Domenica In, di rinunciare all'incarico. "Ha fatto benissimo. Ma che scherziamo. Lo lasciavi nelle mani di Mara?" ha dichiarato Alda, che ha poi duramente criticato Mara Venier: "Guai andarle a pestare la coda. Ci rimani avvelenato come minimo, resti fulminato. La Venier è una belva vera".

Barbara D'Urso a Ballando con le stelle, parla Alda D'Eusanio

Durante l'intervista rilasciata a Fanpage, Alda D'Eusanio ha parlato del ritorno di Barbara D'Urso. Dopo essere rimasta lontana dai palinsesti televisivi per ben due anni, la D'Urso è pronta a mettersi in gioco sulla pista di Ballando con le stelle. La conduttrice di Pomeriggio 5, infatti, è una delle concorrenti ufficiali della nuova edizione del talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. A tal proposito, Alda si è detta felice per lei:

Mi fa felice, è stata trattata malissimo e in modo scorretto. Barbara D’Urso è una che ha portato molta acqua al mulino di Mediaset, per cui essere cacciata come hanno fatto con lei è veramente una cosa ingrata. C'è dell'ingratitudine. L'azienda con lei è stata veramente non magnanime, ingrata. E sono felice che la Rai le ridia questa possibilità, anche se le dà la possibilità di una concorrente, non di una protagonista. Però, se non altro, è un segno positivo. Potrebbe essere probabilmente un'anticamera per qualcosa di più grande in primavera.