Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole Barbara D’Urso a tutti i costi

Niente programma Rai per Barbara D’Urso la quale, tuttavia, potrebbe essere nel cast di Ballando con le Stelle. Ecco l’ultima indiscrezione.

Neppure il tempo di concludere Sognano Ballando con le Stelle che Milly Carlucci è già all’opera sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle, prossimamente in onda su Rai 1. Sembra che la presentatrice stia facendo carte false per avere Barbara D’Urso nel cast, anche se la presentatrice partenopea non è ben vista dai vertici di Viale Mazzini.

È davvero infaticabile Milly Carlucci che, dopo aver festeggiato il successo ventennale del suo show danzante con Sognando Ballando con le Stelle recentemente in onda su Rai 1, sta già pensando alla nuova stagione di Ballando con le Stelle. La presentatrice vuole Francesca Pascale nel cast della nuova edizione, anche se sembra che l’ex compagna di Silvio Berlusconi non sia facilmente correggibile, ma è il nome di Barbara D’Urso a risuonare nelle ultime ore e a riaccendere la speranza dei fan della presentatrice partenopea.

Lei, da quando ha rotto con Mediaset, manca dal piccolo schermo ormai da diverso tempo salvo due ospitate in Rai, una proprio a Ballando come ballerina per una notte e, neppure a dirlo, è stato share assicurato. Stando alle ultime indiscrezioni lanciare da Il Messaggero, infatti, Milly avrebbe deciso di sfidare la diffidenza dei vertici di Viale Mazzini per portare Barbarella in prima serata a colpi di rumba e samba.

“Barbara d’Urso torna in Rai, non come avrebbe voluto lei probabilmente, con un programma, ma come concorrente di Ballando con le stelle. Si sussurra che la ex conduttrice di Pomeriggio Cinque abbia qualche detrattore pure in viale Mazzini, ma si sa che la padrona di casa di Raiuno ottiene sempre ciò che vuole”.

Insomma, Carlucci non vorrebbe sentire ragioni e si starebbe imponendo in ogni modo per portare D’Urso a Ballando con le Stelle. Potrebbe essere questo un modo per Barbarella di mettere un piede in Rai e tenere aperta la porta di un nuovo programma?

Insomma, Milly Carlucci si sarebbe messa di punta per convincere i vertici di Viale Mazzini ad offrire il giusto cachet per assicurarsi la presenza di Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle come protagonista del cast fisso del programma danzante, in onda su Rai 1. Nelle ultime settimane si è mormorato della possibilità di vedere Barbarella sulla Rai, fortemente caldeggiata da nientedimeno che Matteo Salvini, ma per ora la presentatrice è fuori dai palinsesti. Il motivo?

Sembra che abbia dei detrattori ai piani alti, anche se a nostro parere è una follia tenere una macchina umana di share stellare dal piccolo schermo, dato che Barbara dove appare appare, fa ascolti e lo ha dimostrato anche dopo il licenziamento da Mediaset. Secondo Il Messaggero, comunque, la possibilità di far parte del cast di Ballando con le Stelle potrebbe essere il trampolino di lancio verso la conduzione di un futuro programma della televisione pubblica.