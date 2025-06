Ballando con le Stelle, Milly Carlucci vuole proprio lei: ecco chi sta corteggiando

News VIP

Milly Carlucci pensa al cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle e ha messo gli occhi su una Vip di primo ordine.

Milly Carlucci pensa alla nuova stagione di Ballando con le Stelle e vuole a tutti i costi una Vip di prima categoria. Sembra, infatti, che la presentatrice dello show danzante di Rai 1 stia facendo carte false per convincere Francesca Pascale a diventare una provetta ballerina.

Ballando con le Stelle, Milly Carlucci già al lavoro

Non si ferma mai Milly Carlucci. La presentatrice di Ballando con le Stelle, che ha commentato la sua reazione sempre lucida in studio, ha da poco concluso l’avventura di Sognando Ballando con le Stelle, celebrazione dello show danzante di Rai 1 che conduce da un ventennio. L’estate è appena iniziata eppure lei è già alla ricerca di nuovi volti per il la nuova stagione del programma e così arrivano le prime indiscrezioni sul cast. Si mormora già dallo scorso anno, ad esempio, che Milly voglia convincere a tutti i costi Chiara Ferragni a prestarsi come ballerina provetta, forse sperando nel caso Balocco e nella presenza dell’implacabile Selvaggia Lucarelli in giuria.

Ma non è la sola Vip sulla quale ha messo gli occhi. Stando alle ultime anticipazioni lanciate dal settimanale Chi, infatti, Carlucci sarebbe già in contatto con Francesca Pascale e starebbe facendo carte false per averla nel cast di Ballando con le Stelle. Non è la prima volta che la conduttrice contatta l’ex compagna di Silvio Berlusconi ma forse questa volta potrebbe farcela.

Ballando con le Stelle, nel cast anche Francesca Pascale?

Secondo le ultime indiscrezioni, Milly Carlucci sarebbe già al lavoro sulla nuova edizione di Ballando con le Stelle e avrebbe un nome preciso in mente, ovvero quello di Francesca Pascale. Nel 2022, Milly ha ammesso di aver provato a convincere Pascale a partecipare con l’allora moglie Paola Turci, ma di non essere riuscita a strapparle un sì, salvo che per l’opzione di apparire come ballerina per una notte.

“Francesca Pascale avrebbe incontrato Milly Carlucci, ma il corteggiamento va avanti da molto tempo. La presentatrice prova a chiudere il primo colpo per la prossima edizione di Ballando con le Stelle: Francesca Pascale. La conduttrice ha incontrato l’ex compagna di Silvio Berlusconi per convincerla a partecipare come concorrente. Un corteggiamento che parte da lontano, già nel 2022 Carlucci aveva invitato l’attivista che nell’ultimo anno è stata più volte in tv. Riuscirà a strappare il sì e a superare i suoi dubbi?”.

Insomma, Pascale è in ballo ma non sarà semplice convincerla. Secondo il settimanale Oggi, invece, Romina Power si sarebbe ributtata categoricamente a causa di un cachet troppo basso per lei, e Milly starebbe cercando di trovare insieme ai vertici di Viale Mazzini una cifra giusta per convincerla.