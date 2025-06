Barbara D’Urso fuori dai palinsesti Rai (per ora): il braccio di ferro infiamma Viale Mazzini

News VIP

Ancora incerta la presenza di Barbara D'Urso nella tv di Stato. Ecco cosa sta emergendo nelle ultime ore: gli aggiornamenti di Adnkronos e di Giuseppe Candela.

Sembrava cosa fatta: Barbara D’Urso pronta a tornare in prima serata su Rai 1 con un nuovo show a partire da gennaio. La notizia, lanciata da Davide Maggio e confermata da Il Foglio, aveva subito fatto rumore, scatenando curiosità tra fan e addetti ai lavori. Eppure, nelle bozze ufficiali dei palinsesti Rai presentate oggi ai consiglieri di amministrazione, il nome della storica conduttrice non compare.

Barbara D'Urso, ancora in bilico

Secondo quanto riportato da Adnkronos, la conduttrice non figura infatti nei palinsesti illustrati durante il consueto incontro aziendale propedeutico alla presentazione ufficiale dell'offerta Rai, in programma il 27 giugno a Napoli. Il progetto, che avrebbe previsto otto prime serate su Rai 1 il venerdì sera da gennaio, sarebbe quindi ancora in sospeso.

A gettare ulteriore benzina sul fuoco ci ha pensato il giornalista Giuseppe Candela, che su X ha spiegato i retroscena:

“Dopo Maggio, Il Foglio conferma la presenza di Barbara d’Urso nei palinsesti Rai per volontà di Matteo Salvini. Ma la Lega chiarisce: 'Il Ministro non si occupa di palinsesti, programmi e conduzioni televisive, guidando un Ministero cui dedica tutta la sua attenzione e il massimo impegno'.”

Eppure, la questione sembra aver provocato una vera e propria frattura nella maggioranza: Forza Italia e Fratelli d’Italia sarebbero contrari, volendo proteggere il "patto di non belligeranza" con Mediaset, che ha segnato l’uscita silenziosa della D'Urso due anni fa. La Lega, invece, sarebbe favorevole al suo ritorno, alimentando un acceso braccio di ferro.

Candela ha aggiunto che i palinsesti estivi Rai coprono soltanto la programmazione da settembre a dicembre. Pertanto, qualsiasi progetto previsto da gennaio 2025 in poi, incluso quello della D'Urso, non verrà annunciato ufficialmente prima della fine dell’anno.

“Fonti Rai fanno sapere che Barbara D’Urso non figura nei palinsesti Rai. Lo show di cui hanno parlato Il Foglio e Maggio sarebbe previsto a gennaio. La Lega insiste, Fratelli d’Italia non vuole rompere il patto con Mediaset.”

Per ora, dunque, nessun ritorno ufficiale per l’ex regina di Canale 5, ma le trattative sembrano tutt’altro che chiuse. La conduttrice campana al Corriere della Sera, in merito alla sua assenza dalla tv da due anni, ha specificato: