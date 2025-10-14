TGCom24
Ballando con le Stelle, il fonico Fabrizio è il preferito del web: i commenti di Selvaggia Lucarelli e Andrea Delogu

Maria Castaldo

A Ballando con le Stelle non sono solo i concorrenti a far impazzire il pubblico...ma anche i tecnici nel dietro le quinte, come il fonico Fabrizio!

A Ballando con le Stelle ha suscitato un certo interesse il fonico Fabrizio, inquadrato dalle telecamere nella puntata di sabato 11 ottobre. Il breve momento in cui le telecamere lo hanno ripreso è diventato virale sui social, vista l'avvenenza del fonico. Selvaggia Lucarelli lo ha immediatamente presentato, svelandone il nome, e da allora l'affascinante Fabrizio è diventato una star al pari dei concorrenti che scendono in pista nel dancing show di Rai 1.

Ballando con le Stelle, Fabrizio il fonico fa impazzire tutte

Altro che Pasquale La Rocca o Giovanni Pernice, a far impazzire le fan del programma condotto da Milly Carlucci è Fabrizio, fonico del programma che è stato inquadrato dalle telecamere nel corso della terza puntata del dancing show. In un momento di pausa tra una gara e l'altra le telecamere hanno inquadrato il tecnico, che ha rivolto un sorriso smagliante al pubblico e ha attirato immediatamente l'attenzione di molti. A presentarlo è stata Selvaggia Lucarelli, che ha rivelato che il fonico si chiama Fabrizio ed è uno storico collaboratore nel dietro le quinte della trasmissione. Con un tweet su X, infatti, la giurata ha accontentato i fan della trasmissione che erano rimasti colpiti dall'avvenenza del fonico, postando la clip in cui Fabrizio sorride e scrivendo a caratteri cubitali: "SI CHIAMA FABRIZIO".

Poco dopo è arrivato anche un video di Andrea Delogu che ha pensato bene di far inviare dei saluti dal fonico al pubblico da casa. "Già Selvaggia ve lo ha presentato, ora vi saluta. Fabrì". Le pagine ufficiali social di Ballando con le Stelle sono spesso foriere di messaggi da parte dei concorrenti o della conduttrice Milly Carlucci. Da qualche anno, infatti, la produzione pubblica i video registrati dai futuri concorrenti che annunciano la loro presenza nel dancing show. Questa volta, attraverso i social, il pubblico ha potuto fare la conoscenza di Fabrizio, uno dei tanti elementi del dietro le quinte che rende possibile la magia del programma del sabato sera.

Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli presenta Fabrizio, fonico del programma: "Oramai è un sex symbol"

Mentre Selvaggia Lucarelli si è limitata a presentare Fabrizio al pubblico, Andrea Delogu ha deciso di intervenire e regalare un saluto del fonico alle fan entusiaste. La conduttrice radiofonica ha mostrato il fonico mentre era intento a microfonare Paolo Belli, concorrente di questa edizione ma storico co-conduttore del programma al fianco di Milly Carlucci.

"Come stai prendendo che Fabrizio sta diventando un sex symbol? Sei geloso?" ha chiesto ironica Andrea Delogu a Paolo Belli? Un momento scherzoso che ha però dimostrato quanto sui social il programma sia seguito e come anche i tecnici del backstage possano diventare loro stessi protagonisti e apparire davanti alla telecamera.

