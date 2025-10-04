Ballando con le Stelle, Paolo Belli si racconta: "Esperienza da concorrente difficile, ora me la sto godendo"

News VIP

Paolo Belli, da 20 anni storico braccio destro di Milly Carlucci a Ballando con le Stelle, ha esordito quest'anno come concorrente. Ecco cosa ha raccontato in quest'intervista!

Paolo Belli è stato il braccio destro di Milly Carlucci per venti anni a Ballando con le Stelle e per la ventesima edizione ha rivoluzionato il suo ruolo, scendendo in pista come concorrente. In un'intervista a Fanpage.it, il musicista ha raccontato come sta vivendo questa esperienza dall'altro lato della pista e quali difficoltà ha incontrato.

Ballando con le Stelle, Paolo Belli e la nuova esperienza da concorrente

Musicista swing e spalla destra di Milly Carlucci, Paolo Belli ha deciso di mettersi in gioco e partecipare da concorrente alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Un'esperienza nuova che lo ha messo a dura prova, come ha rivelato lui stesso a Fanpage.it in un'intervista. Belli ha ammesso che le prime settimane non sono state facili per lui, ma che un grande aiuto è arrivato dai professionisti che conosce da 20 anni e con i quali è passato ad avere "un rapporto da professionisti che si aiutano tra loro a quello di una schiera di amici che cercano di trasmetterti la loro felicità". Per questa nuova esperienza, Paolo Belli è stato affiancato dalla ballerina Anastasia Kuzmina, che il co-conduttore ha definito "una macchina da guerra".

Dopo le prime settimane, però, Belli ha ammesso di aver iniziato a godersi questo nuovo ruolo di concorrente e che la parte più complessa è stata quella di imparare a memoria i passi delle coreografie, perché nonostante sia un musicista...non sa andare a tempo: "L'ultima cosa che senti è la musica. Quando mi diceva "non vai a tempo" la guardavo sbalordito, ma come? Proprio io che suono da una vita, non vado a tempo!".

Ballando con le Stelle, Paolo Belli rivela: "Per me è stata una conquista"

Nonostante le difficoltà, Paolo Belli ha già conquistato il pubblico e ha ricevuto un'ondata di affetto da parte delle persone: "Dall'esibizione di sabato sera alle 11, fino al pomeriggio della domenica ho avuto addosso una felicità, una gioia. È stata per me una conquista". Il co-conduttore ha anche ricordato quando Milly Carlucci gli ha chiesto di diventare concorrente della ventesima edizione. La conduttrice del dancing show di Rai1 ha chiesto aiuto a lui, esattamente come vent'anni fa chiese aiuto a Fabrizio Frizzi, che considerava un fratello:

"Mi ha chiesto "Paolo, per piacere, mi devi aiutare". Quando vent'anni fa si trovò in difficoltà chiese sostegno a Fabrizio Frizzi, era un fratello per lei e anche stavolta è arrivata da me dicendo "A chi posso chiedere se non a mio fratello Paolo?". Non avrei potuto dire no, ma le ho chiesto comunque due giorni per riflettere"

Quei due giorni sono stati per lui importanti per decidere, perché sarebbe stato un cambiamento radicale per lui e il musicista ha rivelato di aver chiesto consiglio alla moglie prima di accettare la proposta: "Mi sono confrontato con mia moglie, lei mi ha detto "va, perché te lo meriti" e poi ha aggiunto "però ti chiedo una cortesia, non farmi vergognare" [...] Sabato appena ho riacceso il telefono è stata la prima persona a cui ho chiamato, mi ha detto "sono orgogliosa di te". È stata la cosa più bella che potesse dirmi". Infine, Belli ha rivelato il consiglio che Milly Carlucci gli ha dato prima di accettare questa avventura:

"Mi ha detto semplicemente di essere me stesso, è stata chiara nel dire che avrei potuto scegliere fin dove raccontarmi e questo mi ha rasserenato"

