Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto commenta il Cast della nuova edizione e non mancano parole pungenti

Guillermo Mariotto commenta i primi nomi del cast della nuova edizione di Ballando con le Stelle, lo show danzante condotto da Milly Carlucci su Rai 1, di cui è giudice.

Guillermo Mariotto è senza dubbio una personalità molto particolare, un giudice senza peli sulla lingua che da anni è presenza fissa nel cast di Ballando con le Stelle. Recentemente, dopo la rivelazione dei primi nomi della prossima stagione, il costumista ha commentato la presenza di Barbara d’Urso, Martina Colombari, Nancy Brilli e tutti gli altri.

Ballando con le Stelle, Guillermo Mariotto commenta il cast

La nuova stagione di Ballando con le Stelle torna in autunno su Rai 1 e Milly Carlucci, proprio negli ultimi giorni, ha iniziato a confermare la presenza di alcuni Vip nel cast, tutti pronti a mettersi alla prova sulla pista di ballo a colpi di salsa e bachata. La notizia più clamorosa è senza dubbio quella della presenza di Barbara d’Urso, che lo scorso anno si è presentata in studio come ballerina per una notte, facendo schizzare ai massimi storici lo share. Questo anno sarà Belen Rodriguez la ballerina per una notte, notizia che sembra aver scosso non poco la Fascino di Maria De Filippi che si è affrettata a chiarire che tra Ballando e Tu si Que Vales non ci sarà alcuna gara di ascolti.

Nel frattempo, Guillermo Mariotto ha rilasciato una divertente intervista a La Stampa commentando i primi nomi del cast di questo anno. A proposito di Barbarella, il giudice del talent show di Rai 1 si è detto molto positivo e crede anche che non ci saranno scintille con Selvaggia Lucarelli come tutti credono. Mentre su Francesca Fialdini ha ammesso di percepire un certo gelo, è certo che Andrea Delogu giocherà per vincere e potrà dare del filo da torcere. Dopo un laconico “carina” per parlare della partecipazione di Martina Colombari e un tassativo rifiuto di commentare la presenza di Marcella Bella, Mariotto ha invece promosso già Rosa Chemical, che ritiene una persona speciale.

Ballando con le Stelle, la verità di Mariotto

Lo scorso anno Guillermo Mariotto si è ritrovato invischiato in una polemica assurda, che ha contribuito comunque a vincere la gara di ascolti, con uno share altissimo per Ballando con le Stelle che è diventato improvvisamente teatro di gossip. Nel corso della sua intervista, tuttavia, Mariotto ha deciso di difendersi ribadendo la sua verità.

“Dovevo consegnare 16 abiti a una principessa araba, una sarta si era sentita male e loro sono la mia famiglia. Gli ascolti sono schizzati, direi arrabbiati ma felici […] Io molestatore? Una bugia. A me o mi si ama o mi si detesta”.

Ha chiosato Mariotto che questo anno tornerà al bancone della giuria di Ballando con le Stelle, in partenza su Rai 1 in autunno e nel cast ci sarà anche Nancy Brilli. Una bella sorpresa per tutti i fan dell’attrice romana che, anche se lontana dal piccolo schermo da qualche anno, non è mai stata dimenticata.

