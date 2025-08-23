Ballando con le Stelle, fuori Federica Pellegrini: prima il gossip su Magnini, poi la verità

News VIP

Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza sulla campionessa olimpionica che sarebbe stata ricontattata per tornare come co-conduttrice a Ballando con le Stelle.

Sembrava ormai tutto pronto per rivedere Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle. Dopo il successo dello scorso anno come concorrente, la campionessa di nuoto era stata scelta da Milly Carlucci per un ruolo speciale: affiancare Paolo Belli nella celebre Sala delle Stelle. L’idea era quella di darle una parte da protagonista nel programma del sabato sera di Rai Uno, ma qualcosa si è improvvisamente incrinato.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle, nessun rifiuto, ma un cambio di rotta della Rai

In un primo momento si era parlato di un clamoroso dietrofront da parte della “Divina”. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Federica avrebbe detto no alla proposta per un motivo molto personale: la presenza in pista di Filippo Magnini, suo ex storico. I due hanno condiviso una lunga relazione, dal 2011 al 2017, conclusasi tra polemiche e accuse reciproche.

“I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo privato. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini… La loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire”, ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia.

Il retroscena sembrava credibile: Magnini, infatti, sarà davvero uno dei nuovi concorrenti dello show e vederlo fianco a fianco con la Pellegrini avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori del gossip. Anche perché i rapporti tra i due non si sono mai ricuciti: lei, oggi felicemente sposata con l’ex allenatore Matteo Giunta e mamma di una bambina, non ha mai nascosto di considerare il suo ex poco fedele, mentre lui si gode la vita accanto a Giorgia Palmas.

Eppure, a ben guardare, le cose non sarebbero andate proprio così. Come ha spiegato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, non ci sarebbe stata alcuna fuga strategica da parte di Federica. Anzi, la campionessa avrebbe accettato con entusiasmo la proposta della produzione, pronta a prendersi questo nuovo impegno televisivo.

“So con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno; quindi, assieme alla produzione del programma, decidono di sentirsi pochi giorni dopo anche per discutere l’eventuale contratto. Passano pochi giorni e iniziano a risentirsi come concordato; la sportiva mantiene la parola data e accetta il ruolo di co-conduzione. L’entusiasmo da parte di entrambe le parti è palpabile, tanto che dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero corsi subito in produzione per depositare i contratti”, ha rivelato Parpiglia.

Poi, però, la doccia fredda: alla Pellegrini è stato comunicato che la produzione aveva cambiato idea, scegliendo un’altra persona al suo posto. Una decisione che l’ha lasciata spiazzata e amareggiata. Per lei, infatti, non sarebbe stato affatto un problema dividere lo stesso palco con l’ex Magnini.Dunque, nessun ripensamento né motivi sentimentali: la “Divina” avrebbe voluto esserci, ma è stata la Rai a decidere diversamente.

Al suo posto, invece, arriveranno altri volti. Nel frattempo, il cast di concorrenti prende forma con nomi già confermati come Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Nancy Brilli, Martina Colombari e Fabio Fognini. E sì, tra loro ci sarà anche Filippo Magnini: senza la sua ex, ma con tutta l’attenzione che inevitabilmente lo accompagnerà.

