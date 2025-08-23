TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le Stelle, fuori Federica Pellegrini: prima il gossip su Magnini, poi la verità
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le Stelle, fuori Federica Pellegrini: prima il gossip su Magnini, poi la verità

Anita Nurzia

Gabriele Parpiglia ha fatto chiarezza sulla campionessa olimpionica che sarebbe stata ricontattata per tornare come co-conduttrice a Ballando con le Stelle.

Ballando con le Stelle, fuori Federica Pellegrini: prima il gossip su Magnini, poi la verità

Sembrava ormai tutto pronto per rivedere Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle. Dopo il successo dello scorso anno come concorrente, la campionessa di nuoto era stata scelta da Milly Carlucci per un ruolo speciale: affiancare Paolo Belli nella celebre Sala delle Stelle. L’idea era quella di darle una parte da protagonista nel programma del sabato sera di Rai Uno, ma qualcosa si è improvvisamente incrinato.

Federica Pellegrini a Ballando con le Stelle, nessun rifiuto, ma un cambio di rotta della Rai

In un primo momento si era parlato di un clamoroso dietrofront da parte della “Divina”. Secondo le indiscrezioni di Dagospia, Federica avrebbe detto no alla proposta per un motivo molto personale: la presenza in pista di Filippo Magnini, suo ex storico. I due hanno condiviso una lunga relazione, dal 2011 al 2017, conclusasi tra polemiche e accuse reciproche.

“I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo privato. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini… La loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire”, ha scritto Giuseppe Candela su Dagospia.

Il retroscena sembrava credibile: Magnini, infatti, sarà davvero uno dei nuovi concorrenti dello show e vederlo fianco a fianco con la Pellegrini avrebbe inevitabilmente acceso i riflettori del gossip. Anche perché i rapporti tra i due non si sono mai ricuciti: lei, oggi felicemente sposata con l’ex allenatore Matteo Giunta e mamma di una bambina, non ha mai nascosto di considerare il suo ex poco fedele, mentre lui si gode la vita accanto a Giorgia Palmas.

Eppure, a ben guardare, le cose non sarebbero andate proprio così. Come ha spiegato Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, non ci sarebbe stata alcuna fuga strategica da parte di Federica. Anzi, la campionessa avrebbe accettato con entusiasmo la proposta della produzione, pronta a prendersi questo nuovo impegno televisivo.

“So con certezza che voleva prendersi questo nuovo impegno; quindi, assieme alla produzione del programma, decidono di sentirsi pochi giorni dopo anche per discutere l’eventuale contratto. Passano pochi giorni e iniziano a risentirsi come concordato; la sportiva mantiene la parola data e accetta il ruolo di co-conduzione. L’entusiasmo da parte di entrambe le parti è palpabile, tanto che dall’altra parte del telefono le rispondono che sarebbero corsi subito in produzione per depositare i contratti”, ha rivelato Parpiglia.

Poi, però, la doccia fredda: alla Pellegrini è stato comunicato che la produzione aveva cambiato idea, scegliendo un’altra persona al suo posto. Una decisione che l’ha lasciata spiazzata e amareggiata. Per lei, infatti, non sarebbe stato affatto un problema dividere lo stesso palco con l’ex Magnini.Dunque, nessun ripensamento né motivi sentimentali: la “Divina” avrebbe voluto esserci, ma è stata la Rai a decidere diversamente.

Al suo posto, invece, arriveranno altri volti. Nel frattempo, il cast di concorrenti prende forma con nomi già confermati come Maurizio Ferrini, Rosa Chemical, Marcella Bella, Barbara D’Urso, Francesca Fialdini, Andrea Delogu, Nancy Brilli, Martina Colombari e Fabio Fognini. E sì, tra loro ci sarà anche Filippo Magnini: senza la sua ex, ma con tutta l’attenzione che inevitabilmente lo accompagnerà.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Grande Fratello, Daniele Dal Moro fa pace con la fidanzata: la dedica romantica
news VIP Grande Fratello, Daniele Dal Moro fa pace con la fidanzata: la dedica romantica
If you Love Anticipazioni 24 agosto 2025: Ates e Leyla si sposano!
anticipazioni TV If you Love Anticipazioni 24 agosto 2025: Ates e Leyla si sposano!
Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione
news VIP Ballando con le stelle, Filippo Magnini è un concorrente ufficiale della nuova edizione
Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2025, replica: Hope rassicura Thomas ma ha bisogno di tempo
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni Puntata del 24 agosto 2025, replica: Hope rassicura Thomas ma ha bisogno di tempo
Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence
anticipazioni TV Inga Lindstrom - Febbre da matrimonio: Ecco la Trama del film di oggi, 23 agosto 2023, su Canale5 prima di Innocence
La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
anticipazioni TV La Notte nel Cuore, chi è Leyla Tanlar la bellissima e giovane attrice che interpreta Sevilay
Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
news VIP Ballando con le Stelle: Chi è Martina Colombari? Età, Figlio, Instagram. Tutto sulla Concorrente del Varietà di Rai1
Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
news VIP Temptation Island, Alfonso D'Apice a ruota libera su Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, Antonio Panico e Valentina Riccio
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV