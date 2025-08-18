TGCom24
Maria Castaldo

La prossima edizione di Ballando con le Stelle potrebbe presentare una novità: Paolo Belli scenderà in pista insieme ai concorrenti. Ed ecco chi ci sarà al suo posto!

Ballando con le Stelle, Paolo Belli tra i concorrenti? Ecco chi lo sostituirà

La prossima edizione di Ballando con le Stelle promette di regalare nuove sorprese al pubblico di Rai1: non soltanto nella prossima stagione del dancing show condotto da Milly Carlucci debutterà come ballerina Barbara D'Urso, ma sembra che Paolo Belli, storico braccio destro della conduttrice, possa scendere in pista con gli altri concorrenti. Ma chi ci sarà a sostituirlo?

Ballando con le Stelle, Paolo Belli scenderà in pista come concorrente

Rivoluzione Ballando con le Stelle: la prossima edizione del dancing show di Rai1 promette di essere più scoppiettante che mai: il cast di concorrenti comprende nomi come Nancy Brilli, Francesca Fialdini e Barbara D'Urso, che sarà sicuramente protagonista di scontri con Selvaggia Lucarelli, membro storico della giuria del programma tv. Ma, stando a una recente indiscrezione di Dagospia, sembra che anche Paolo Belli sarà parte del cast dei ballerini e scenderà in pista.

Da anni braccio destro di Milly Carlucci nelle vesti di co-conduttore e direttore d'orchestra, Paolo Belli è uno dei volti più amati del dancing show e sembra che sia pronto a mettersi in gioco, partecipando in maniera più attiva al programma di Rai1. A riportare il rumor è stato Giuseppe Candela nella sua rubrica:

"Candela flash! La mossa a sorpresa di Milly Carlucci: Paolo Belli, direttore d'orchestra e co-conduttore di Ballando con le Stelle dopo 20 anni diventa concorrente?"

Ballando con le Stelle, ecco chi potrebbe sostituire Paolo Belli nella prossima edizione

L'indiscrezione di Giuseppe Candela su Dagospia riporterebbe anche il nome di chi sostituirà Paolo Belli: qualora il co-conduttore infatti scendesse in pista, a prenderne il posto - probabilmente per questa stagione - sarebbe Federica Pellegrini, amatissima ballerina della precedente edizione. Lo scorso anno, la campionessa di nuoto è stata protagonista involontaria della vicenda Angelo Madonia. Il maestro di ballo che l'avev affiancata, infatti, a causa di alcuni disguidi con la produzione, aveva deciso di abbandonare la trasmissione, privando così Pellegrini del suo partner.

Per un breve periodo, al suo posto era stato chiamato Samuel Peron, ma lo storico volto del dancing show aveva dovuto rinunciare a causa di un infortunio e alla fine alla campionessa di nuoto era stato affidato Pasquale La Rocca. Purtroppo, nonostante fosse stata data come favorita per la vittoria, a trionfare era stata Bianca Guaccero.

Tuttavia, dato che Federica Pellegrini è parsa molto a suo agio nel ruolo di ballerina e in tv, la produzione potrebbe aver deciso di affidarle un nuovo ruolo, così da darle l'opportunità di godersi il dancing show da un punto di vista inedito.

Maria Castaldo
  • Redattore Sezione TV
  • Giornalista pubblicista con la passione per il piccolo e grande schermo
