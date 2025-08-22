TGCom24
Home | VIP | News | Ballando con le stelle | Ballando con le stelle, Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci: dietro la scelta spunta il nome dell’ex Filippo Magnini
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
News VIP

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci: dietro la scelta spunta il nome dell’ex Filippo Magnini

Anita Nurzia

Secondo quanto riporta Dagospia, pare che ci sia stato il dietrofront della "Divina" Federica Pellegrini , che sarebbe dovuta tornare a Ballando con Le Stelle nel ruolo di ‘padrona di casa’ della Sala delle Stelle.

Ballando con le stelle, Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci: dietro la scelta spunta il nome dell’ex Filippo Magnini

Era ormai nell’aria il ritorno di Federica Pellegrini, Ballando con le Stelle. Dopo il successo come concorrente nella scorsa edizione, la “Divina” sembrava destinata a rientrare nello show di Milly Carlucci in una veste del tutto nuova: quella di padrona di casa della Sala delle Stelle, ruolo finora affidato a Paolo Belli, che da settembre dovrebbe invece cimentarsi direttamente in pista.

Eppure, quando tutto sembrava pronto, qualcosa è andato storto. Secondo le indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, la Pellegrini avrebbe fatto marcia indietro, rifilando a sorpresa un “palo” alla storica conduttrice Rai.

Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini non ci sarà

A far saltare l’accordo non sarebbero state divergenze economiche o professionali, ma un motivo molto più personale. Dagospia racconta infatti che dietro il no della Pellegrini ci sarebbe la presenza nel cast del suo ex storico, Filippo Magnini, con cui la campionessa olimpica ha vissuto una relazione lunga e tormentata tra il 2011 e il 2017.

“I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo privato. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini… La loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire”, scrive Candela.

Al momento la partecipazione di Magnini non è stata ancora ufficializzata, ma i ben informati parlano di un annuncio imminente. Se così fosse, il rifiuto della Pellegrini acquisterebbe ancora più senso: difficile immaginare la “Divina” e il suo ex nuotare fianco a fianco sul palcoscenico di Rai Uno, tra riflettori e inevitabili gossip. Oggi Federica Pellegrini ha voltato pagina. È felicemente sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta, da cui ha avuto una bambina. Negli anni, però, non ha mai nascosto il rancore verso l’ex Magnini, accusato pubblicamente di averla tradita più volte.

L’ex campione di nuoto, invece, si gode la vita accanto a Giorgia Palmas, con cui ha costruito una famiglia serena. Insomma, il loro incontro televisivo sarebbe stato materiale perfetto per le riviste di cronaca rosa, ma probabilmente poco gradito a entrambi.

Ballando con le Stelle, il cast prende forma

Mentre il “capitolo Pellegrini” sembra dunque chiuso, il cast di Ballando con le Stelle continua a riempirsi di nomi di spicco. Tra i concorrenti ufficiali ci saranno:, Maurizio Ferrini con la sua celebre “signora Coriandoli”, i cantanti Rosa Chemical e Marcella Bellamle conduttrici Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu, l’attrice Nancy Brilli, l’ex Miss Italia Martina Colombari e l’ex tennista Fabio Fognini, new entry dell’ultima ora.

Scopri le ultime news su Ballando con le Stelle

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Ballando con le stelle
Ballando con le stelle
Anita Nurzia
  • Co-responsabile della sezione TV
  • Autore del romanzo "Cento Battiti al Minuto"
Suggerisci una correzione per l'articolo
News Correlate
Ballando con le Stelle, annunciato un nuovo concorrente ufficiale: si tratta di un noto Tennista
news VIP Ballando con le Stelle, annunciato un nuovo concorrente ufficiale: si tratta di un noto Tennista
Antonella Clerici e quel retroscena su Alfonso Signorini: "Quelle foto che mi fecero soffrire moltissimo, ma..."
news VIP Antonella Clerici e quel retroscena su Alfonso Signorini: "Quelle foto che mi fecero soffrire moltissimo, ma..."
Chiara Ferragni sparisce dai social, cosa succede?
news VIP Chiara Ferragni sparisce dai social, cosa succede?
La Promessa Anticipazioni 23 agosto 2025: Catalina non si arrende ma sfuggirà allo scandalo?
anticipazioni TV La Promessa Anticipazioni 23 agosto 2025: Catalina non si arrende ma sfuggirà allo scandalo?
Pippo Baudo lascia un’eredità milionaria: ecco a chi andrà
news VIP Pippo Baudo lascia un’eredità milionaria: ecco a chi andrà
Uomini e Donne, svelato il primo tronista della nuova stagione del dating show: ecco di chi si tratta
news VIP Uomini e Donne, svelato il primo tronista della nuova stagione del dating show: ecco di chi si tratta
Temptation Island, Sarah Esposito ancora innamorata di Valerio Ciaffaroni? Ecco come stanno le cose
news VIP Temptation Island, Sarah Esposito ancora innamorata di Valerio Ciaffaroni? Ecco come stanno le cose
Temptation Island, Lucia Ilardo insieme a un ex discusso protagonista di Uomini e Donne? La segnalazione
news VIP Temptation Island, Lucia Ilardo insieme a un ex discusso protagonista di Uomini e Donne? La segnalazione
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
Tradimento
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV