Ballando con le stelle, Federica Pellegrini dice no a Milly Carlucci: dietro la scelta spunta il nome dell’ex Filippo Magnini

Secondo quanto riporta Dagospia, pare che ci sia stato il dietrofront della "Divina" Federica Pellegrini , che sarebbe dovuta tornare a Ballando con Le Stelle nel ruolo di ‘padrona di casa’ della Sala delle Stelle.

Era ormai nell’aria il ritorno di Federica Pellegrini, Ballando con le Stelle. Dopo il successo come concorrente nella scorsa edizione, la “Divina” sembrava destinata a rientrare nello show di Milly Carlucci in una veste del tutto nuova: quella di padrona di casa della Sala delle Stelle, ruolo finora affidato a Paolo Belli, che da settembre dovrebbe invece cimentarsi direttamente in pista.

Eppure, quando tutto sembrava pronto, qualcosa è andato storto. Secondo le indiscrezioni riportate da Giuseppe Candela su Dagospia, la Pellegrini avrebbe fatto marcia indietro, rifilando a sorpresa un “palo” alla storica conduttrice Rai.

Ballando con le Stelle: Federica Pellegrini non ci sarà

A far saltare l’accordo non sarebbero state divergenze economiche o professionali, ma un motivo molto più personale. Dagospia racconta infatti che dietro il no della Pellegrini ci sarebbe la presenza nel cast del suo ex storico, Filippo Magnini, con cui la campionessa olimpica ha vissuto una relazione lunga e tormentata tra il 2011 e il 2017.

“I maligni assicurano che dietro il suo no ci sarebbe anche un motivo privato. Nella pista del Foro Italico dovrebbe esserci anche Filippo Magnini… La loro relazione si è conclusa in maniera burrascosa e i due si sarebbero ritrovati nello stesso show costretti a interagire”, scrive Candela.

Al momento la partecipazione di Magnini non è stata ancora ufficializzata, ma i ben informati parlano di un annuncio imminente. Se così fosse, il rifiuto della Pellegrini acquisterebbe ancora più senso: difficile immaginare la “Divina” e il suo ex nuotare fianco a fianco sul palcoscenico di Rai Uno, tra riflettori e inevitabili gossip. Oggi Federica Pellegrini ha voltato pagina. È felicemente sposata con il suo ex allenatore Matteo Giunta, da cui ha avuto una bambina. Negli anni, però, non ha mai nascosto il rancore verso l’ex Magnini, accusato pubblicamente di averla tradita più volte.

L’ex campione di nuoto, invece, si gode la vita accanto a Giorgia Palmas, con cui ha costruito una famiglia serena. Insomma, il loro incontro televisivo sarebbe stato materiale perfetto per le riviste di cronaca rosa, ma probabilmente poco gradito a entrambi.

Ballando con le Stelle, il cast prende forma

Mentre il “capitolo Pellegrini” sembra dunque chiuso, il cast di Ballando con le Stelle continua a riempirsi di nomi di spicco. Tra i concorrenti ufficiali ci saranno:, Maurizio Ferrini con la sua celebre “signora Coriandoli”, i cantanti Rosa Chemical e Marcella Bellamle conduttrici Barbara D’Urso, Francesca Fialdini e Andrea Delogu, l’attrice Nancy Brilli, l’ex Miss Italia Martina Colombari e l’ex tennista Fabio Fognini, new entry dell’ultima ora.

