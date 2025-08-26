Ballando con le stelle: ecco chi prenderà il posto di Paolo Belli alla co-conduzione del talent show: le ultime indiscrezioni

News VIP

Nuovi cambiamenti nel cast della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Ad affiancare Milly Carlucci da fine settembre non ci sarà più Paolo Belli, ma lo sportivo Massimiliano Rosolino.

L'attesa è quasi finita. Il prossimo sabato 27 settembre 2025, in prima serata su Rai1, prenderà il via la 20esima edizione di Ballando con le Stelle. Un'edizione davvero speciale, ricca di sorprese, grandi ritorni e con un cast d'eccezione che promette scintille.

Paolo Belli fuori? Ecco chi prenderà il suo posto a Ballando con le stelle

Manca sempre meno alla nuova e attesissima edizione di Ballando con le stelle. Per il ventennale del popolare talent show di Rai1 condotto da Milly Carlucci ci sarà un cast d’eccezione, con nomi davvero forti. Scenderanno in pista Barbara d’Urso, Marcella Bella, Nancy Brilli, Andrea Delogu, Francesca Fialdini, Martina Colombari, la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini), Rosa Chemical, Fabio Fognini, Filippo Magnini, Beppe Convertini e Paolo Belli.

La vera novità di quest'anno riguarda proprio Belli. Sembra infatti che il co-conduttore del programma dal prossimo 27 settembre scenderà in pista insieme agli altri concorrenti. Ma chi prenderà il suo posto? Stando alle ultime indiscrezioni, Paolo verrà sostituito dallo sportivo Massimiliano Rosolino.

Massimiliano Rosolino co-conduttore di Ballando con le stelle

Massimiliano Rosolino sarà il co-conduttore della 20esima edizione di Ballando con le stelle. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, lo sportivo affiancherà Milly Carlucci da fine settembre al posto del veterano Paolo Belli. Una notizia che ha sorpreso ed entusiasmato tutti i fan della trasmissione, che vedranno per la prima volta Belli vivere le emozioni e le difficoltà della gara.

"Adesso è ufficiale, sarà Massimiliano Rosolino a collegarsi con la Carlucci dalla Sala delle stelle a Ballando Con Le Stelle. Adesso si attende l’ok di Paolo a scendere in pista, ma arriverà" ha scritto il giornalista, sottolineando come per Rosolino questo non sarà un vero e proprio debutto alla co-conduzione visto che è stato inviato de L’Isola dei Famosi.

Ma le sorprese non sono finite. Tra le novità c’è anche il ritorno di Bianca Guaccero, la vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le stelle. L'attrice raggiungerà Rossella Erra e Sara Di Vaira nella tribuna del popolo, al posto di Simone Di Pasquale, che dopo tanti anni ha deciso di rimettersi in gioco sulla pista di Rai1.

