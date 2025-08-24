Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero nel cast della nuova edizione: ecco in quale ruolo!

News VIP

La vincitrice dell'ultima edizione di Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero, sarà parte del cast della nuova edizione in un ruolo inedito: ecco quale!

Bianca Guaccero ha vinto l'ultima edizione di Ballando con le Stelle: la conduttrice e attrice ha preso parte alla stagione 2024 del dancing show e ha trionfato insieme al maestro di ballo Giovanni Pernice, con cui è nata anche una tenera storia d'amore che prosegue ancora oggi. Per la nuova stagione, sembra che Milly Carlucci abbia deciso di affidare all'ex vincitrice della trasmissione un ruolo nel cast. Ecco quale!

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero sarà nel cast del dancing show

La vittoria di Bianca Guaccero nella scorsa edizione di Ballando con le Stelle le ha aperto le porte a nuove esperienze in tv, oltre ad averle regalato l'amore. Nel dancing show, infatti, Bianca Guaccero ha conosciuto il suo attuale compagno, Giovanni Pernice, suo partner di ballo. Dopo alcune settimane di rumors, i due sono usciti allo scoperto: poco prima che il programma si concludesse, sono volati in Puglia per un weekend con la famiglia della ballerina e nei mesi successivi alla vittoria di Bianca Guaccero i due hanno rivelato di star pensando alla convivenza e al matrimonio.

Ma anche sul piano lavorativo per la conduttrice si sono presentati diversi progetti: ha presentato con Nek la nuova edizione di Dalla strada al palco nei primi mesi del 2025 e soprattutto è tornata al Festival di Sanremo per la prima volta dal 2008. Infatti, Bianca Guaccero è diventata il volto del PrimaFestival durante la settimana del Festival di Sanremo 2025, affiancata da Gabriele Corsi e Mariasole Pollio. Il trio si è occupato di raccontare curiosità e aneddoti sulla kermesse intrattenendo il pubblico prima dell'inizio dello spettacolo.

Quando sono stati annunciati i palinsesti Rai per i prossimi mesi, il nome della conduttrice non è apparso in alcun programma, mettendo in dubbio il suo futuro in Rai. Tuttavia, una recente indiscrezione rivela che Bianca Guaccero tornerà a Ballando con le Stelle con un nuovo ruolo.

Ballando con le Stelle, Bianca Guaccero nel programma: ecco in quale ruolo!

A riportare la segnalazione è stato il giornalista Gabriele Parpiglia che ha rivelato che Bianca Guaccero sarà nel cast della prossima edizione di Balalndo con le Stelle.

Non come concorrente, né certamente come ballerina per una notte, ma per il ruolo di commentatrice a bordo pista, affiancando così Rossella Erra e Sara Di Vaira. In questo modo, non solo si creerebbe un terzetto di opinioniste (tutto al femminile), ma si troverebbe una valida sostituzione a Simone Di Pasquale. Quest'ultimo, infatti, dopo aver abbandonato la pista da ballo per diventare opinionista, tornerà nel cast come maestro per la prossima edizione. Per Bianca Guaccero potrebbe essere un'ottima opportunità di mettere in luce le sue qualità di opinionista e di calarsi in un ruolo per lei inedito. Al momento, si tratta di una notizia ancora non confermata, perciò, non ci resta che attenderne l'ufficialità dai canali social del dancing show.

