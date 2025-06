Amici, Sangiovanni torna a parlare del suo addio al mondo della musica: "Dovevo allontanarmi perché..."

News VIP

L'ex allievo di Amici di Maria De Filippi, il cantante Sangiovanni, è tornato a raccontare del periodo buio vissuto e che lo ha portato a dire addio al mondo della musica per alcuni mesi.

Sangiovanni ha partecipato a una delle ultime edizioni di Amici di Maria De Filippi e la sua carriera ha subito un forte scossone dopo la fine del programma: autore di diverse hit, il giovane artista ha anche preso parte al Festival di Sanremo 2024, ma al termine della kermesse ha annunciato di doversi allontanare dal mondo della musica per prendersi una pausa. Da qualche mese, Sangiovanni ha annunciato di essere pronto a tornare e in una recente intervista ha svelato cosa lo ha spinto a dire addio, per un certo lasso di tempo, alla musica che da sempre ha amato.

Amici, Sangiovanni torna a parlare del suo periodo buio

Ospite del podcast Supernova di Alessandro Cattelan, Sangiovanni è tornato a parlare del lungo periodo di pausa che si è preso dal mondo della musica. Una decisione che è arrivata all'indomani di Sanremo 2024, dove si è classificato tra le ultime posizioni, ma che aveva radici più profonde di una semplice delusione. L'ex allievo del talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha deciso, a febbraio 2024, di doversi prendere una pausa, necessaria a recuperare la serenità mentale e la voglia di suonare e cantare come un tempo.

Al conduttore di Stasera c'è Cattelan ha svelato il motivo che lo ha spinto a prendersi una pausa e che riguardava il suo desiderio di fermarsi per dare priorità alla sua salute mentale:

"Mi sono fermato perché ero in una condizione di troppa poca energia per portare avanti questo lavoro e farlo con il sorriso. Era una stanchezza fisica e mentale. Ho fatto Amici a 17 anni ed è stato difficile gestire la carriera e la vita di un diciassettenne che cresce"

Come Sangiovanni, anche Angelina Mango - che ha trionfato a Sanremo 2024 - ha deciso di prendersi una pausa dalla musica, per concentrarsi meglio su sé stessa. Ed è infatti solo tornando a sé stesso e riscoprendo perché amava tanto cantare che Sangiovanni ha potuto recuperare la sua serenità. L'artista ha rivelato che era arrivato al punto di perdere di vista la sua interiorità e questo lo ha portato a riconsiderare il suo percorso lavorativo:

"Questa è stata una mia scelta perché mi piaceva tantissimo lavorare, volevo fare tantissime cose. Ho perso un po’ di vista la mia interiorità e le cose normali della vita. Sono arrivato in un momento in cui ero più debole, per tante cose che sono successe, e non avevo la forza per riuscire andare avanti lo stesso”

Amici, Sangiovanni pronto a tornare dopo la depressione: la confessione

Già a marzo, Sangiovanni aveva raccontato sui social di essere pronto a tornare al mondo della musica e anche nel podcast di Cattelan l'ex allievo del talent di Amici di Maria De Filippi ha rivelato di stare meglio. Parlando di Amici, non possiamo non ricordare come Maria De Filippi l'abbia accolto in trasmissione in una delle puntate del Serale di Amici 24, permettendogli di esibirsi dopo mesi di lontananza.

Ad Amici 24, Sangiovanni ha presentato il suo ultimo singolo Luci allo xeno e così è riuscito a ritrovare un ritmo anche nel mondo del lavoro. La decisione di non mollare e provare a tornare ancora una volta a cantare, allora, da cosa è dipesa? Al termine della chiacchierata con Cattelan, Sangiovanni svela che ha deciso di provare a godersi la vita e a fare musica senza sentire troppo le pressioni esterne:

"Vedo come vivono la vita loro, magari non hanno visto così lontano. Vanno a lavoro e non vedono l’ora di andare in discoteca. Non lo giudico, è un modo di vivere. Però ho fatto tutto questo per vedere il mondo e questa cosa mi ha fatto… L’importante è essere felici, quel contesto non era più mio. Io volevo fare musica"

