Amici, Sangiovanni è pronto a tornare a cantare: l'annuncio sui social

L'ex allievo di Amici, il cantante Sangiovanni, è riapparso sui social per annunciare il suo ritorno al mondo della musica. Un anno fa aveva deciso di prendersi una pausa e dedicarsi a sé stesso.

Un anno fa, Sangiovanni annunciava di volersi prendere una pausa dal mondo della musica: reduce dal Festival di Sanremo 2024, l'ex allievo di Amici di Maria De Filippi aveva preso la decisione di mettere da parte il suo lavoro e concentrarsi su sé stesso e sulla sua salute mentale. Poche ore fa, il cantante ha pubblicato un annuncio sui social in cui comunicava di essere pronto a tornare "a fare nuova musica".

Amici, Sangiovanni pronto a tornare a cantare: un anno fa l'addio al mondo della musica

A febbraio 2024, poche settimane dopo la fine del Festival di Sanremo, al quale aveva partecipato con il brano Finiscimi con cui si era posizionato tra gli ultimi Big nella classifica generale, Sangiovanni ha annunciato di volersi prendere una pausa dal mondo della musica. Una scelta che ha sorpreso e scioccato i fan: il 1° marzo sarebbe dovuto uscire il suo nuovo album, Privacy, a cui sarebbe seguito un concerto al Forum di Assago. Con un sincero post su Instagram, il cantante del talent di Maria De Filippi aveva spiegato che la sua intenzione era quella di prendersi una pausa e concentrarsi su di sé e sulla sua salute mentale.

Sangiovanni aveva ammesso che partecipare a Sanremo 2024 si era rivelata la scelta giusta perché gli aveva permesso di comprendere le sue fragilità. Il cantante inoltre ha aggiunto che la sua pausa dal mondo della musica non dipendeva in alcun modo dalla classifica della kermesse canora, ma da un bisogno più intimo di riconnettersi con sé stesso:"Grazie a quest’esperienza ho capito che essere se stessi e dire la verità è importante, bisogna accettare quello che si è. A scanso di equivoci classici da web non faccio questo discorso ora per via di un posto in classifica, anche il Sanremo precedente l’ho vissuto con lo stesso disagio, ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo".

Già in quel messaggio, l'ex allievo di Amici aveva però rassicurato i fan: non si trattava di un addio definitivo, come poi ha confermato tornando sui social a ottobre e lasciando intendere di essere pronto a tornare a cantare: "Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti. Non ve lo meritate voi e non se lo merita il mio team (che peraltro ringrazio per la vicinanza). Voglio stare bene per condurre al meglio la musica vista come lavoro". Nelle scorse ore, con un nuovo post, Sangiovanni ha infine annunciato la sua intenzione di tornare a fare nuova musica.

Amici, Sangiovanni torna per "fare nuova musica": l'annuncio sui social

Con un breve video sui social, Sangiovanni ha svelato che è pronto a tornare al mondo della musica e a riprendere in mano la sua carriera. Dopo un messaggio, pubblicato a ottobre, in cui svelava di star lavorando a qualcosa di nuovo, nelle scorse ore l'ex allievo di Amici ha confermato la sua intenzione di essere pronto a tornare a calcare i palchi per portare nuovamente in giro la sua musica: "Non so da dove iniziare. Come state, ragazzi?" ha esordito l'ex allievo del talent di Canale 5 "sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere a cantare" ha proseguito, non mancando poi di ringraziare tutti i fan per il sostegno che gli hanno sempre dimostrato e per l'affetto che non gli hanno mai fatto mancare.

"Spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi" ha continuato, lasciando intendere che molto presto potrebbero esserci annunci importanti per eventuali nuovi concerti e nuovi brani. Infine, Sangiovanni ha voluto ringraziare anche tutti gli artisti e colleghi che lo hanno sostenuto nella sua scelta di prendersi una pausa e di come ognuno di loro sia stato fondamentale in questo anno. "Siamo pronti per tornare a fare nuova musica, a divertirci e stare bene insieme. Ci vediamo presto, vi mand un bacio e un abbraccio grandissimo".

