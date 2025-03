Amici 24, le rivelazioni inedite degli allievi prima dell'inizio del Serale

News VIP

A pochi giorni dall'inizio della 24esima edizione Serale di Amici, tutti i cantanti e ballerini della scuola svelano cosa sognano di portare sul palco della fase finale del talent show di Maria De Filippi.

Manca davvero poco alla nuova edizione del Serale di Amici 24, che partirà sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. Nell'attesa, i ragazzi ammessi alla fase finale del talent show di Maria De Filippi hanno rilasciato un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni in cui hanno raccontato tutte le loro emozioni a pochi giorni dal debutto!

Confessioni e retroscena dei ragazzi di Amici

Il Serale della 24esima edizione di Amici si avvicina. Sono 16 gli allievi ammessi (otto ballerini e otto cantanti) che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, la seconda da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini e infine la terza da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Ma da chi sarà formata la giuria del talent show di Maria De Filippi?

In attesa di scoprire chi saranno i giudici del Serale a cui spetterà il compito di valutare le esibizioni in studio, i ragazzi della scuola hanno raccontato i loro sogni e le loro emozioni in un’intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni. La prima a prendere la parola è stata la latinista Alessia, la quale ha raccontato che sul palco del Serale porterà se stessa e cercherà di godersi al massimo ogni momento. A seguire Antonia ha spiegato che si esibirà per tutti e che porterà sul palco il suo bagaglio artistico e personale. Asia, invece, ha rivelato che si esibirà per il nonno, venuto a mancare pochi mesi fa: "Grazie a lui, alla sua pazienza e alla sua voglia di accompagnarmi sempre, che ho avuto la possibilità di fare danza. Un po' vorrei dedicare il Serale anche a me stessa, visti i sacrifici che ho fatto per arrivare fino a qui. Sono fiera di me e vorrei vivere questo momento il più a lungo possibile". Chiamamifaro e Chiara, le due allieve del team Zerbi-Cele, hanno svelato che si esibiranno per le loro rispettive famiglie.

E poi ancora Dandy, che ha rivelato di aver imparato nella scuola a mostrarsi più vulnerabile, e Luk3 che grazie ad Amici ha avuto modo di scoprire molto di sé e di crescere: "Gli errori non vengono tutti per nuocere ma è da questi che si traggono le più grandi lezioni di vita. Sono nella scuola ormai da sei mesi e tra le mille cose positive mi è spesso capitato di sbagliare. La reazione e la velocità con cui ho superato questi momenti le devo solo a questo posto".

Nicolò e Raffaella hanno imparato tanto dalla scuola di Amici, così come Francesca che danzerà per quella bambina che non ha mai smesso di sognare e crederci: "Al Serale mi esibirò per la “me” bambina che crescendo, nonostante le difficoltà che la vita le ha messo davanti, non si è mai lasciata abbattere. Cercherò di godere di ogni momento su quel palco e mi rivolgerò a chi avrà occhi disposti a guardare con amore, a cominciare dai miei genitori". Un altro talentuoso ballerino è Francesco, arrivato quasi alla fine del pomeridiano per volere di Emanuel Lo: "Le cose più belle nella vita arrivano per caso, quando meno te l’aspetti. Questa esperienza è arrivata così, come un fulmine a ciel sereno". E ancora, Jacopo Sol è pronto a portare sul palco del Serale tutte le sue fragilità: "Al Serale porterò… La grinta e l’emotività che mi fanno tremare le mani quando sono sul palco mentre mi esibisco e mi lascio trasportare dalla canzone". A fargli eco Senza Cri, che ha affrontato un percorso ricco di emozioni e colpi di scena.

Uno dei cantanti più chiacchierati e discussi della 24esima edizione di Amici è senza ombra di dubbio TrigNO, che in questo percorso ha imparato a riconoscere i suoi sbagli: "Sbaglio tutto e spesso: adesso so riconoscere i miei errori nell’immediato. Per un mio limite devo ancora imparare a non commetterli". Ultimo, ma non per importanza, Vybes, che ha avuto modo di capire quanto può essere bella la convivenza con altre persone!

I ragazzi del Serale di Amici 24

Fervono i preparativi per il Serale di Amici 24. La prima puntata andrà in onda sabato 22 marzo 2025 e sarà ricca di emozioni e soprese. 16 gli allievi ammessi alla fase finale del programma: i cantanti Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci, Asia de Figlio, Francesco Fasano, Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna.

A guidarli e sostenerli in questa nuova e incredibile avventura saranno i loro professori: Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, Deborah Lettieri e Anna Pettinelli. Confermato anche il direttore artistico Stéphane Jarny. L'appuntamento con i ragazzi del talent show di Maria De Filippi è per sabato 22 marzo alle 21.40 circa su Canale 5.

