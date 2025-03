Amici 24, la maestra Celentano non molla e rilancia il guanto di sfida a Francesca: "Non hai scuse" (VIDEO)

News VIP

La maestra Alessandra Celentano decide di rilanciare il guanto di sfida a Francesca, che alla fine lo accetta. L'allieva di Deborah Lettieri si scontrerà con Chiara sul palco del Serale di Amici 24.

In vista della prima puntata del Serale di Amici 24, che andrà in onda sabato 22 marzo 2025 su Canale 5, la maestra Alessandra Celentano ha rilanciato il guanto di sfida alla ballerina Francesca Bosco. L'allieva di Deborah Lettieri dovrà sfidarsi contro Chiara Bacci in una coreografia di classico.

La maestra Celentano rilancia il guanto di sfida a Francesca

Nel daytime di ieri di Amici 24, la ballerina Francesca Bosco ha ricevuto un'altra lettera da parte di Alessandra Celentano. Infastidita dal comportamento assunto dalla giovane allieva e dalla sua professoressa, la maestra di danza classica ha deciso di rilanciare il guanto di sfida dopo che Deborah Lettieri lo aveva stracciato:

I guanti di sfida sono dati per mettere in risalto al massimo le capacità del proprio allievo, mentre chi lo riceve si presuppone che lo possa eseguire ma non certo meglio di chi lo lancia. Mi sembra un concetto banale e ovvio [...] Sai molto bene che il tuo stile ha la stessa tecnica base del classico altrimenti non potresti fare quello che fai nel tuo stile. La verità è che non ci sono scuse se non l’uso delle punte (che puoi non usare), ma la tua prof credo abbia deciso di non accettare per non fare brutta figura. Ti dò la possibilità di farlo con le mezze, mentre Chiara con le punte, ricordo a te e alla tua insegnante che se non lo prepari e la giuria lo riterrà equo, perderai un passo a tavolino.

Secondo la maestra Celentano, la coreografia è "fattibile" per Francesca. Motivo per cui ha deciso di dare alla giovane ballerina del team di Anna Pettinelli e Deborah Lettieri una seconda possibilità e l'occasione di farla con le mezze punte. Dopo aver letto la lettera di Alessandra, la ragazza ha ammesso di non aver accettato il guanto per la paura di fare una brutta figura sul palco del Serale. L'allieva si è poi confrontata con la sua coach, che ha espresso tutte le sue perplessità: "La resa non è uguale. È stato fatto per mettere in risalto Chiara e in difficoltà te, è assurdo".

La decisione di Francesca

Tornata in casetta, Francesca Bosco si è confrontata con Chiara Bacci e gli altri suoi compagni di scuola, che le hanno consigliato di accettare il guanto di sfida lanciato da Alessandra Celentano in vista della prima puntata del Serale di Amici 24. Con le lacrime agli occhi, la ballerina ha dichiarato: "Va bene lo faccio, mi dispiace solo per la figura di me**a che farò".

Provata e visibilmente preoccupata, la giovane allieva ha poi raggiunto la coach Deborah Lettieri per comunicarle la sua decisione. "Ti stai facendo influenzare, ma se vuoi affrontarlo non ti fermo" ha detto la professoressa di ballo del talent show di Maria De Filippi, accettando comunque la scelta di Francesca di mettersi alla prova alla sbarra contro Chiara. "Mi sento in dovere di accettare" ha dichiarato la ballerina, chiarendo il suo punto di vista sulla situazione.

L'appuntamento con il Serale di Amici è per sabato 22 marzo 2025 in prima serata su Canale 5. 16 gli allievi ammessi che sono stati già divisi in tre squadre. La prima, capitanata da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, è formata da Vybes (Gabriel Monaco), Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci. La seconda, capitanata da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, è formata da Senza Cri (Cristiana Carella), Luk3 (Luca Pasquariello), Asia de Figlio e Francesco Fasano. E infine la terza squadra, capitatana da Deborah Lettieri e Anna Pettinelli, è formata da Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro), Francesca Bosco, Dandy Cipriano e la giovane latinista Raffaella Mitaritonna.

