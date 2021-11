Una Vita Anticipazioni Spagnole: Genoveva e Felipe rapiti e torturati da due misteriosi personaggi. Ecco che cosa succederà

Anticipazioni TV

Le anticipazioni della soap provenienti dalla Spagna rivelano che i coniugi Alvarez-Hermoso vivranno una delle peggiori esperienze della loro esistenza!

Nelle puntate italiane di Una Vita Felipe si è appena risvegliato dal coma e, immemore degli ultimi dieci anni della sua vita, si sta innamorando di Genoveva. Le anticipazioni spagnole, invece, ci mostrano che ben presto le felicità dei due verrà spazzata via da un evento drammatico: qualcuno li sequestrerà e sevizierà!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Felipe e Genoveva si risposano!

Mentre noi vediamo Felipe riaprire miracolosamente gli occhi, ma aver - almeno apparentemente - cancellato i suoi ultimi dieci anni di vita dalla mente, i telespettatori spagnoli lo hanno già visto chiedere a Genoveva di rinnovare i voti nuziali. L'avvocato, infatti, ha perso la testa per l'unica donna che ha trovato al suo capezzale una volta che si è risvegliato dal coma. La Salmeron sprizza gioia da tutti i pori: ha un'altra occasione per stare con l'uomo che ama, e non la sprecherà. Così, la Dark Lady approfitta del vuoto di memoria dell'Alvarez-Hermoso ed accetta di sposarlo di nuovo, giurandogli amore eterno e giurando a se stessa di far sì che lui non torni più a rimembrare: se si riappropriasse dei suoi ricordi, allora tornerebbe ad odiarla per le innumerevoli malefatte da lei compiute!

Genoveva e Felipe partono per la seconda luna di miele, nelle Anticipazioni Spagnole di Una Vita

Genoveva è quindi nervosa, e timorosa. Come se non bastasse, quando si aggira per le vie di Calle Acacias, si sente osservata e pedinata... ed è anche per tale ragione che, quando Felipe le propone di partire per una seconda luna di miele, accetta con entusiasmo. Durante il viaggio, però, qualcosa va storto: due persone dal volto coperto riescono a fermarli, e a rapirli! L'avvocato e la moglie si ritrovano in un capanno abbandonato, e si rendono conto che la voce dei sequestratori è loro familiare; in effetti, non si sbagliano!

Una Vita Anticipazioni Spagnole: Santiago-Israel e Laura rapiscono e torturano Felipe e Genoveva!

I coniugi Alvarez-Hermoso conoscono bene gli individui che li hanno rapiti: si tratta di Santiago-Israel, lo stesso che seguiva la Salmeron per le strade del quartiere, e di Laura, la domestica. I due, mossi dalla sete di giustizia, vorrebbero far chiarezza una volta per tutte sull'omicidio della povera Marcia. Il finto marito di quest'ultima sa che l'assassina in questione è la vedova Alday, ed allora inizia a torturarla, nel tentativo di estorcerle una confessione. Genoveva, tuttavia, è un osso duro; così, il Becerra si accanisce su Felipe. L'uomo chiede alla consorte di resistere, promettendole che, presto, riuscirà a portarla in salvo, trovando la forza nel sentimento che prova per lei... Ma l'Alvarez-Hermoso riuscirà davvero a mantenere la parola data?

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.