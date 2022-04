Una Vita Anticipazioni 13 aprile 2022: Soledad torna da Aurelio per reclamare quanto le spetta!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che, Soledad, fermata per strada da un uomo che le chiede del denaro, decide di andare da Aurelio a reclamare quanto le spetta.

Una Vita Anticipazioni: Marcos si fida di Soledad

Agli spettatori di Una Vita è ormai chiaro da tempo che Soledad, cameriera di casa Bacigalupe, nasconda qualcosa. I domestici della soffitta hanno da sempre espresso evidenti sospetti sulla misteriosa collega ma Marcos ha rifiutato ogni subdola insinuazione sul conto di Soledad, l'uomo si fida molto di lei. Non sono solo stima e fiducia però ad aver portato al progressivo avvicinamento tra il Boss e la sua dipendente, tra i due infatti sembra esserci anche grande attrazione.

Una Vita Anticipazioni: Soledad collabora segretamente con...

Marcos e Soledad intrattengono ormai da diversi mesi una relazione clandestina. Lui sembra molto preso dalla bella cameriera e anche lei pare nutrire sincero interesse per l'affascinate capo. Eppure qualcosa non quadra, effettivamente Soledad nasconde qualcosa. La relazione con Marcos non è l'unico segreto che la misteriosa domestica custodisce nel suo cuore, nelle scorse puntate abbiamo scoperto di una collaborazione inaspettata della domestica...

Soledad torna da Aurelio a chiedere quanto le spetta, nella Puntata di Una Vita del 13 aprile 2022

Soledad, dopo aver aiutato Anabel ad ottenere finalmente la libertà, ha incontrato segretamente Aurelio. Il confronto tra i due ha chiarito il ruolo di Soledad e il suo avvicinamento a Marcos: Aurelio le ha offerto del denaro per aver fatto pressione sul Bacigalupe affinché permettesse ad Anabel di uscire. C'era dunque un accordo pregresso tra i due! La reazione della donna a quel pagamento però ha anche mostrato un cambio di rotta della domestica: Soledad innamorata davvero del suo boss, ha rifiutato il compenso e giurato fedeltà a Marcos. Anticipazioni riguardanti l'episodio però dimostrano come la domestica torni spesso sui suoi passi, nella Puntata in onda infatti, Soledad dopo essere stata fermata per strada da un misterioso individuo che le chiede del denaro, decide di andare da Aurelio a reclamare quanto le spetta.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10