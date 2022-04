Una Vita Anticipazioni 15 aprile 2022: Natalia tenta ancora di sedurre Antonito. Lolita assiste alla scena...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 15 aprile 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Lolita ascolta di nascosto Antonito mentre riceve le avance di Natalia

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 aprile 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Alodia fa la sostenuta con Ignacio, ma alla fine il ragazzo riesce ad addolcirla invitandola a fare una passeggiata con lui. Lolita ascolta di nascosto Antonito.

Una Vita Anticipazioni: Alodia ha preso le distanze da Ignacio

L'arrivo di Ignacio è stato accolto con entusiasmo da Alodia, la cameriera è rimasta molto affascinata dall'aspirante dottore. Inizialmente infatti la domestica, ha mostrato grande disponibilità nei confronti del signorino, il quale non ha affatto disdegnato le sue attenzioni. Da quando però le amiche della soffitta, intimorita che il ragazzo potesse solo illuderla o farla soffrire, le hanno consigliato di lasciare stare, Alodia ha preso le distanze.

Una Vita Anticipazioni: Alodia cede alle avance di Ignacio

Ignacio è un don giovanni e non si lascia certo scoraggiare dal no della domestica. Alodia dal canto suo fa la sostenuta ma in realtà è molto attratta dal giovane e pensa continuamente a lui. Quando infatti Ignacio tornerà alla carica, da buon seduttore, riuscirà a far capitolare Alodia: la ragazza accetterà di fare una romantica passeggiata col signorino.

Lolita ascolta una conversazione tra Antonito e Natalia, nella Puntata di Una Vita del 15 aprile 2022

Lolita ancora una volta riesca ad intercettare una compromettente conversazione tra suo marito Antonito e Natalia. La ragazza ha provato a farle della avance ma Antonito questa volta si è tirato indietro. La signora Palacios può tirare un sospiro di sollievo, il suo compagno ha dimostrato di essere fedele. Certo le affermazioni di Felipe, pronto a difendere a spada tratta Natalia dicendo che le avance ad Antonito sono state frutto delle manipolazioni di Genoveva, non reggono più!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dall'11 al 17 aprile 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10