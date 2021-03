Una Vita Anticipazioni dal 22 al 28 marzo 2021: Ursula condannata all'esilio. Genoveva ha vinto!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 22 al 28 marzo 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 22 al 28 marzo 2021

Puntata in onda Lunedì 22 marzo 2021

La notizia che Ursula abbia ingannato Agustina istigandola al suicidio si diffonde nel quartiere e una folla inferocita caccia la donna da Acacias.

Puntata in onda Martedì 23 marzo 2021

Rosina racconta in giro che Maite è rimasta vittima di una forte delusione d'amore per un uomo più anziano di lei. Ursula rientra di nascosto ad Acacias pronta a minacciare Genoveva grazie a una compromettente informazione: sa dove è nascosto Cristobal!

Puntata in onda Mercoledì 24 marzo 2021

Sui giornali escono critiche lusinghiere dell'esibizione di Josè. La gente di Acacias lo ferma per strada per congratularsi ma la cosa sembra dare molto fastidio a Bellita. La gelosia di Cinta nei confronti di Maite sta facendo impazzire il povero Emilio, al quale Antoñito consiglia caldamente di sposare al più presto l'amata per fugare ogni dubbio. Nel frattempo Felicia, sconcertata dal radicale cambiamento di Camino, decide di interrompere le lezioni d'arte della figlia con Maite.

Puntata in onda Giovedì 25 marzo 2021

Ursula, dopo aver ricattato Genoveva, concede alla donna 24 ore di tempo per far cambiare idea ai vicini sul suo conto. La Salmeron, per nulla spaventata dalle minacce della Dicenta, decide di aizzare invece ancor di più il quartiere contro di lei: Genoveva escogita infatti un piano per far perdere ancora una volta le staffe alla donna e farla uscire allo scoperto.

Puntata in onda Venerdì 26 marzo 2021

Mentre Ursula cerca di convincere Felipe che Genoveva lo sta in realtà ingannando, Santiago continua a pressare la Salmeron affinché gli dia il denaro necessario per lasciare Acacias insieme a Marcia. Nel frattempo Maite consiglia a Camino di fare un ritratto di Felicia e regalarglielo per ingraziarsela; la giovane approfitta allora del momento di intimità per raccontare alla donna il suo triste passato.

Episodio in onda Sabato 27 marzo 2021

Margarita rivela a Bellita che Alfonso ha chiuso ogni rapporto con lei. Emilio tenta di sedurre Cinta, la Dominguez però si infuria, accusando il fidanzato di volerla sposare solo per avere il suo corpo. Genoveva nel frattempo, cerca di spingere Felipe a parlare con Mendez per convincerlo ad arrestare Cristobal.

Episodio in onda Domenica 28 marzo 2021

Dopo l'arresto di Cristobal Cabrera, Felipe affronta Ursula, accusandola di essere stata lei a chiamare l'uomo nel quartiere, per uccidere Genoveva.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.