Una Vita Anticipazioni 28 dicembre 2021: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 28 dicembre 2021. Ecco cosa succederà con le Trame dell'episodio in onda alle 13.40 su Canale5: Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, ma lei vuole più tempo per conoscerlo meglio. Lui acconsente, ma in seguito i due hanno una discussione.

Una Vita Anticipazioni: Marcos costretto a stringere un patto con Aurelio per salvare Anabel

Le voci su Anabel – messe in giro da Natalia – stanno rovinando il suo rapporto con Miguel. Marcos è molto infastidito ed è costretto a prendere provvedimenti, prima che la vita di sua figlia venga completamente distrutta dai Quesada. Per questo, dopo diversi giorni di pungolamento, decide di stringere un patto con Aurelio. Lui si impegnerà a riprendere i rapporti con Don Salustiano, il suo vecchio partner d'affari, e Aurelio dovrà lasciare in pace Anabel, una volta per tutte. Il Bacigalupe dovrà quindi lasciare Acacias e ritornare per qualche tempo in Messico.

Una Vita Anticipazioni: Miguel ha allontanato Anabel stanco delle sue bugie

Natalia ha cominciato a mettere in giro alcune voci sulla sua vecchia amica e queste hanno infastidito – e non poco – Miguel. Il ragazzo ha chiesto alla sua fidanzata delle spiegazioni ma lei, reticente, non ha voluto dare alcun dettaglio sul suo passato e ha cambiato prontamente argomento. Ma questo ha finito per ritorcersi contro di lei! Miguel non ha sopportato le bugie anzi le omissioni di Anabel e il sapere che la sua fidanzata è una donna così tanto spregiudicata, come la ritraggono, lo infastidisce moltissimo. Ha così deciso di prendersi un momento di pausa dal loro rapporto.

Miguel chiede ad Anabel di sposarlo, nella Puntata di Una Vita del 28 dicembre 2021

La ragazza è molto triste, il suo passato le sta condizionando la vita e vorrebbe fare qualcosa, ma l'unica cosa che le viene in mente, è parlare a cuore aperto con Miguel. Decisa a risolvere la questione faccia a faccia, approfitta dell'assenza dei genitori per invitare il ragazzo a casa sua. Sarà in occasione di questo segreto incontro che Miguel farà un passo importante e inaspettato: chiederà ad Anabel di sposarlo. La ragazza, seppur felice di essere riuscita a riconquistare il suo amato, sentirà di non essere ancora pronta per il matrimonio. E' così che Anabel dirà a Miguel ancora un po' di tempo per conoscersi meglio. Lui inizialmente acconsentirà, ma in seguito i due avranno una burrascosa discussione.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 27 dicembre 2021 al 2 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.