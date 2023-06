Un Posto al Sole Anticipazioni: Quale destino attende Marina e Roberto? Ecco tutti i possibili scenari

Anticipazioni TV

Marina e Roberto riusciranno a fare pace? Scopriamo insieme cosa succederà nelle prossime puntate di Un Posto al Sole e scopriamo tutti i possibili scenari che vedranno questa amata coppia della Soap di Rai3.

Quale sarà il destino della coppia Marina e Roberto? È da ormai diverso tempo che ci facciamo questa domanda e leggendo le Anticipazioni di Un Posto al Sole sia della puntata di questa sera, venerdì 23 giugno 2023, sia degli episodi della prossima settimana, ci viene ancora più voglia di indagare a fondo sulla faccenda. Quali saranno i possibili scenari per i due storici protagonisti della Soap? Si lasceranno definitivamente oppure riusciranno ad appianare le loro divergenze, lasciando insieme Palazzo Palladini. Analizziamo insieme la faccenda.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto cedono alla passione

Cominciamo con la puntata che andrà in onda tra qualche ora e di cui vi abbiamo già svelato le anticipazioni nel nostro articolo intitolato Un Posto al Sole Anticipazioni 23 giugno 2023: Marina pronta a vendicarsi ma le cose le sfuggono di mano. Come vi abbiamo raccontato già dal titolo, la Giordano sarà pronta a sguinzagliare Alberto – suo avvocato – contro il marito ma dopo un duro faccia a faccia, i due si lasceranno andare a un momento di passione che, la prossima settimana, potrebbe ribaltare completamente la situazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Roberto fa una dichiarazione d'amore spiazzante a Marina

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole della prossima settimana ci rivelano che il momento di intimità tra i due non li farà tornare d'amore d'accordo... almeno non subito. Marina tornerà ad allontanarsi da Roberto e questa volta gli dirà di voler mettere non solo una distanza fisica tra lui e lei ma anche geografica. La Giordano rivelerà di volersi trasferire a Londra da Elena e Alice e di volerlo fare per sempre. Sarà questa novità che darà a Ferri il coraggio e la spinta necessaria per presentarsi da sua moglie e farle una dichiarazione d'amore spiazzante e piena di passione. Marina non potrà certo fare finta di nulla e le cose “miglioreranno” quando il suo consorte darà notizia di voler lasciare pure lui Palazzo Palladini.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Quale destino attende Marina e Roberto?

La prossima settimana Marina e Roberto sembreranno ritrovarsi almeno un minimo e la situazione potrebbe migliorare nel corso delle puntate. Il condizionale è purtroppo d'obbligo visto che ancora non siamo sicuri di quale sarà il destino di questa coppia, che ci sta facendo tribolare. Se non fosse stato per Lara, a quest'ora i due si sarebbero goduti il loro nuovo matrimonio e magari stavolta sarebbe durato per sempre. Non è però detta l'ultima parola e visto che Ferri si lascerà andare a una dichiarazione d'amore mai fatta prima, è possibile che i due riescano a mettere via i malumori e i dissidi e partano insieme per Londra.

La cosa ci sembrerebbe pure saggia. Ora che Tommaso sembra stare meglio, Roberto potrebbe decidere di lasciare Lara a gestire il loro bambino da sola, fornendole – anche da lontano – l'aiuto che le serve. Ferri potrebbe tornare quando e come vuole a Napoli per vedere suo figlio e non sarebbe di certo la prima volta che gestirebbe la paternità in questo modo; potrebbe davvero comportarsi come con Cristina, che ogni tanto lo raggiunge a Palazzo Palladini.

Lara però non ha fatto tanta fatica per nulla e potrebbe tirare fuori qualche altro coniglio dal cilindro. Siamo sicuri che la Martinelli si approfitterà di Tommaso per altro tempo e che farà infuriare Marina ancora una volta ma la presenza e la costanza di Ida, la vera madre di Tommy, potrebbero essere di grande ostacolo. Noi continuiamo a pensare che prima o poi Ida e Martina si alleino e che la Giordano, messa al corrente di tutto, voglia vendicarsi della sua nemica. Ci siamo convinti pure che Silvana avrà parte in questa situazione e che magari sia lei a scoprire chi sia Ida veramente e a farla mettere in contatto con la sua datrice di lavoro.

Insomma noi tifiamo per Marina e Roberto e vogliamo con forza convincerci che i due torneranno insieme. Quando? Forse presto o forse no, ma deve succedere. Speriamo che le trame di Un Posto al Sole accontentino tutti i fans che – come noi – sostengono da sempre questa coppia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.