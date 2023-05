Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Ida alleate contro Lara? Roberto potrebbe scoprire molto presto la verità

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate di Un Posto al Sole, Ida - la vera madre di Tommaso - potrebbe cercare aiuto in Marina. Le due donne potrebbero quindi allearsi per mettere ko Lara e portare alla luce la verità sul tranello organizzato dalla Martinelli. Ma vediamo insieme i dettagli di cosa potrebbero riservarci gli episodi della Soap di Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, quelle che andranno in onda dal 22 al 26 magio 2023, la vera madre di Tommaso arriverà a Napoli. Ida, questo il nome della donna, vorrà riprendersi il suo bambino e la Martinelli farà di tutto per impedirle di riuscirci. Lara si illuderà di esserci riuscita ma la sua nuova nemica potrebbe usare un'arma segreta: Marina Giordano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida, la madre di Tommaso, arriva a Napoli

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole dal 22 al 26 maggio 2023, ci rivelano che la settimana sarà piuttosto complicata per Lara. La misteriosa donna che minaccia la Martinelli era, come avevamo immaginato, la vera madre di Tommaso. Nelle prossime puntate della Soap, Ida – questo il nome della nuova nemica – si presenterà a Napoli con il chiaro intento di riprendersi suo figlio, pentita di averlo ceduto in cambio di denaro. La ragazza si presenterà quindi da Lara e comincerà a tormentarla per riavere il suo bambino. Lara vivrà dei momenti molto concitati e tenterà di liberarsi di lei, per non vedere sfumare tutti i suoi piani.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Lara si libera di Ida ma...

Lara non potrà permettere che Ida rovini tutto, ora che è riuscita ad avvicinarsi a Roberto e ad allontanarlo da Marina. Cercherà quindi in tutti i modi di fermare la donna, sfruttando qualsiasi arma nelle sue mani. A metà della prossima settimana, la Martinelli penserà di essere riuscita a convincere la sua nemica a desistere ma sarà solo un'illusione. Ida le farà credere di aver ceduto ma di fatto non avrà per nulla cambiato idea. La ragazza si ripresenterà più carica che mai e forse con un'alleata potente al suo fianco.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Ida alleate?

Ida non cambierà idea e tornerà all'attacco per riprendersi Tommaso. Non è da escludere che la ragazza possa chiedere una mano a Marina, per riuscire a riavere suo figlio. La Giordano ne sarebbe sicuramente contenta e soprattutto verrà a scoprire che il piccolo Tommy non è davvero figlio di Roberto. Una notizia che le potrebbe servire per distruggere Lara – che odia profondamente – una volta per tutte e prendersi così la sua vendetta ma anche una piccola rivincita con Ferri. Al momento, tutto questo rimane una nostra ipotesi, che potrebbe confermarsi o meno ma che non ci sentiamo di escludere. Non escludiamo neanche che a mettersi in mezzo in questa storia possa essere Silvana. Abbiamo visto che la cameriera non ha dimenticato quello che le è successo in passato e potrebbe, dopo aver incontrato Ida o comunque scoperto qualcosa su di lei, chiamare la signora Giordano, per farla tornare alla carica.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.