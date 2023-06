Un Posto al Sole Anticipazioni dal 26 al 30 giugno 2023: Renato si sente male e Rossella ne paga le conseguenze!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 26 al 30 giugno 2023 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 26 giugno 2023

Ida è determinata a riprendersi il piccolo Tommaso, rischiando così di far saltare il piano di Lara. Intanto, Roberto e Marina, nonostante un breve momento di riconciliazione, affrontano una crisi ancora più profonda. Renato, invece, dopo una sregolatezza al Caffè Vulcano, accusa un malore; a pagarne le conseguenze potrebbe essere Rossella. Nel frattempo, Mariella è sempre più convinta che Bufalotto sia in realtà Michele. Guido, allora, affronta l'amico per far venire a galla la verità una volta per tutte.

Puntata in onda Martedì 27 giugno 2023

Marina tenta un gesto di riavvicinamento, però si accorge che ormai la distanza emotiva tra lei e Roberto è enorme. Intanto, Ida è ancora determinata a riprendersi il figlioletto, tanto da far tremare Lara. Il ricovero in ospedale di Renato, invece, mette nei guai Rossella con Luca; Ornella, di contro, la difende. Nel frattempo, Guido, stanco delle continue insinuazioni di Mariella su Michele, trova il modo per metterla a tacere.

Puntata in onda Mercoledì 28 giugno 2023

Marina non ha più speranze di riconciliarsi con Roberto, ed infatti decide di chiudere definitivamente la porta ad un possibile riavvicinamento. Intanto, Lara sembra pronta a tutto pur di neutralizzare Ida, più ostinata che mai nel perseguire il suo obiettivo di riprendersi Tommaso. Clara, invece, si sta godendo una giornata di shopping con Eduardo quando si accorge che lui gode di un rispetto e di una disponibilità economica che sono fuori dal comune. Nel frattempo, Luca limita l'autonomia di Rossella in reparto; quest'ultima, mortificata, cerca invano il supporto di Riccardo.

Puntate in onda Giovedì 29 giugno 2023

Eduardo è sempre più vicino a Clara, ma anche a Rosa e a Manuel. Damiano, infastidito, lo prende di petto per intimargli di stare lontano dal figlio; tutto ciò avviene sotto gli occhi di Viola. Intanto, Lara continua a manipolare Ida, mentre Marina sta facendo i bagagli: lascerà per sempre Palazzo Palladini e Napoli per tornare a Londra. Roberto tanto il tutto per tutto pur di fermarla. Michele, invece, all'insaputa di Rossella, chiede a Luca perché abbia deciso di limitare l'autonomia di sua figlia in ospedale.

Puntata in onda Venerdì 30 giugno 2023

Lara continua a cercare di manipolare Ida affinché possa portare avanti il suo folle piano indisturbatamente. Intanto, Roberto esprime la sua volontà di lasciare Palazzo Palladini e Napoli per seguire Marina. Guido, invece, sta per fare un incontro del tutto casuale che gli permetterà di scoprire finalmente chi si nasconde dietro all'identità virtuale di Bufalotto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.