Un Posto al Sole Anticipazioni dall'11 al 15 dicembre 2023: Roberto e Marina in azione per proteggersi da Ida e Lara!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dall'11 al 15 dicembre 2023 su Rai3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 11 dicembre 2023

Marina e Roberto sono in ansia. Lara potrebbe raccontare tutto alla polizia. Se si venisse a scoprire che ad accoltellarla è stata Gabriella, gli inquirenti non impiegherebbero molto a raggiungere la Giordano. Ornella ha salvato la vita a Don Raimondo e Luca le riconosce tutto il merito. Nonostante quanto successo, la Bruni non sembra voler cambiare idea ed è sempre più determinata ad andare in pensione. Viola e Raffaele cercano di spronarla a ritornare sui suoi passi ma senza successo. Rossella invece, decisa a fare dei tagli al budget del suo matrimonio, farà scoppiare altre tensioni tra i suoi genitori.

Puntata in onda Martedì 12 dicembre 2023

Ida è sempre più decisa a voler uscire allo scoperto e a voler affermare a gran voce di essere lei la vera madre di Tommaso. Lara è ancora molto pericolosa. Una sua richiesta rischia di mandare nel panico tutti e potrebbe rompere i già precari equilibri. Intanto Silvia si sfoga con Giancarlo e gli dice di essere molto delusa dall’atteggiamento di Michele, che non vuole contribuire economicamente alle spese del matrimonio della figlia. Il Todisco critica fortemente il Saviani, finirà per scontrarsi con lui? Rossella ha deciso di dare una mano con le ambulanze ma Riccardo non è contento e cerca di farle cambiare idea. Nunzio invece è molto fiero di questa decisione e la sostiene.

Puntata in onda Mercoledì 13 dicembre 2023

Marina e Roberto si trovano a gestire una Lara che si dice pentita di quello che ha fatto e vuole fare ammenda. I due tremano anche perché Ida e Diego sono sempre più vicini e la ragazza potrebbe rivelare al Giordano tutta la verità. I Ferri potrebbero quindi correre un grande pericolo. Rossella non intende cambiare idea e vuole continuare a lavorare sulle ambulanze mentre Nunzio scopre che Michele si trova in difficoltà economiche ed è per questo che non può contribuire alle spese del matrimonio di Ross.

Puntata in onda Giovedì 14 dicembre 2023

Ida e Diego sono sempre più vicini e Marina e Roberto hanno paura che la ragazza, presa confidenza con il Giordano, gli riveli tutta la verità su di lei e Tommaso. Ornella si prepara a inviare la sua domanda di pensionamento mentre Samuel deve prendere una decisione molto importante e non può più rimandare. Si è pentito di aver tradito Speranza e ora vuole cambiare le cose. Cercherà di fare ammenda?

Puntata in onda Venerdì 15 dicembre 2023

Marina e Roberto cercano di bloccare sul nascere la relazione tra Diego e Ida. I due escogitano un modo per allontanare la mamma di Tommaso. Vogliono che lei parta per la Polonia, per stare insieme alla sua famiglia ma in realtà nascondono ben altro. Intanto Speranza crede che la sua relazione con Samuel possa ancora salvarsi mentre Mariella e Guido vogliono passare all’azione e proteggere la ragazza. Niko invece si ritrova solo a lavorare nello studio e pensa che l’assenza di Alberto sia giustificata dalle sue indagini su Clara. Ma attenzione, la verità è ben altra.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.