Un Posto al Sole Anticipazioni 11 dicembre 2023: Roberto e Marina tremano. Lara ricorderà tutto?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'11 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina dovranno guardarsi ancora le spalle. Lara e Ida sono sempre più pericolose.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata dell’11 dicembre 2023, in onda su Rai3 alle ore 20.50, Roberto e Marina saranno in ansia. I due tenteranno di capire cosa Lara ricordi dell’aggressione, ben consapevoli che se alla Martinelli tornerà la memoria, loro se la vedranno molto brutta. Intanto Ornella ha compiuto un gesto eroico e dopo aver salvato Don Raimondo tutti cercano di farle cambiare idea e di spingerla a non andare in pensione. La Bruni ha però preso la sua decisione e sembra più che mai convinta. Ross comincerà a fare qualche taglio al budget del suo matrimonio e questo farà scoppiare le tensioni tra i suoi genitori.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Roberto e Marina in ansia a causa di Lara

Roberto e Marina hanno una doppia preoccupazione. Da una parte c’è Lara e dall’altra c’è Ida. Entrambe le donne potrebbero metterli in grave difficoltà. I Ferri cercheranno di capire cosa Lara ricordi del giorno dell’aggressione. La Martinelli sembra avere un vuoto di memoria ma questa potrebbe tornare all’improvviso. Se le tornerà alla mente Gabriella, Marina potrebbe essere scoperta e sarà facile poi risalire al piano dei due coniugi. Ida invece continuerà a farsi sempre più vicina a Diego e potrebbe decidere di rivelargli tutta la verità. Marina e Roberto dovranno correre velocemente ai ripari.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ornella decisa ad andare in pensione

Ornella ha preso una decisione molto importante: vuole andare in pensione. La Bruni non intende cambiare idea e neanche l’eroico salvataggio a Don Raimondo, l’ha convinta a tornare indietro sui suoi passi. La dottoressa ha intenzione di appendere il camice al chiodo e nemmeno Viola e Raffaele, che cercheranno di convincerla a non farlo, sortiranno alcun effetto. La scelta è stata fatta e non sembra possibile metterla in discussione.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella deve fare dei tagli al budget per il suo matrimonio

I preparativi del matrimonio di Rossella stanno subendo dei piccoli intoppi. La Graziani sarà costretta a fare dei tagli al budget, non potendo disporre di tutta la quantità di denaro, che avrebbe voluto. Questa situazione creerà nuove tensioni tra Silvia e Michele. A scatenarle sarà la poca propensione del Saviani a dare una mano economica alle nozze della figlia. Lo speaker avrà le sue motivazioni ma non troverà il coraggio di darle né alla sua bambina né alla sua ex moglie, che si infurierà con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dall'11 al 15 dicembre 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.