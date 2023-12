Un Posto al Sole Anticipazioni 13 dicembre 2023: Michele è nei guai! Nunzio restituirà il favore?

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio scoprirà che Michele sta vivendo un momento di gravi problemi economici. Il Cammarota gli darà una mano?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 13 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Nunzio scoprirà un grande segreto su Michele. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Cammarota verrà a sapere il vero motivo per cui il Saviani non può contribuire alle spese del matrimonio di Rossella. Lo speaker ha problemi economici. Intanto Ida e Diego diventano sempre più intimi e la cosa fa crescere in Marina e Roberto tanta ansia. Le cose diventano ancora più complicate quando Lara rivela di voler fare ammenda per tutto il male che ha fatto. Rossella continua a voler lavorare sulle ambulanze, nonostante Riccardo non sia per nulla d’accordo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio scopre il segreto di Michele

Silvia è furiosa con Michele. Il suo ex marito non ha contribuito e non vuole contribuire alle spese del matrimonio di Rossella, costringendo la ragazza a fare dei tagli al budget. La Graziani è molto delusa da lui ma non sa che Michele nasconde un segreto o meglio una ragione dietro alla decisione di non aiutare sua figlia. A scoprire cosa lo tormenta sarà Nunzio. Il Cammarota verrà a sapere che il Saviani sta attraversando un momento di difficoltà economica. Il ragazzo deciderà di dargli una mano, restituendogli il favore che un tempo lui gli ha riservato?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto sconvolti. Lara si è pentita!

Roberto e Marina tremano. I Ferri sono molto preoccupati sia a causa di Ida che di Lara. La Martinelli li ha lasciati senza parole, rivelando di essersi pentita e di voler fare ammenda per tutti i suoi errori mentre Ida continua e sembra voler continuare, a frequentare Diego. I coniugi hanno paura che la ragazza finisca per confessare al Giordano di essere lei la vera madre di Tommaso, mettendoli in una situazione molto scomoda. E con Lara sulla via della redenzione, il gioco si fa molto duro.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella non dà retta a Riccardo

Rossella ha irritato Riccardo con una decisione importante per la sua vita e per il suo lavoro. La ragazza ha deciso di prestare servizio sulle ambulanze ma questa scelta non è piaciuta per nulla al Crovi, che continuerà a frenarla. Ross ha trovato però l’appoggio di Nunzio, fiero di lei e felice di questo nuovo incarico della sua amata dottoressa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.