Un Posto al Sole Anticipazioni 15 dicembre 2023: Roberto e Marina spietati con Ida. La "cacciano" da Napoli!

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 15 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Roberto e Marina riusciranno a liberarsi di Ida, convincendola a tornare in Polonia per le vacanze. Il loro piano ha inizio.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 15 dicembre 2023, alle ore 20.50, Marina e Roberto cominceranno a mettere in moto il loro piano. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che i Ferri vorranno liberarsi di almeno un ostacolo e convinceranno Ida a partire per la Polonia. È chiaro che dietro a questo invito c’è molto di più; i due potrebbero nascondere un asso nella manica talmente tanto subdolo da impedire che la giovane mamma di Tommaso torni a Napoli. Intanto Speranza si illuderà che le cose tra lei e Samuel possano sistemarsi ma Mariella e Guido, molto delusi da Samuel e disillusi, penseranno di dover intervenire per aiutare la nipotina. Niko si convincerà che Alberto si stia assentando dall’ufficio per portare a avanti le ricerche di Clara. La verità sarà però ben diversa e molto più preoccupante.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto “cacciano” Ida da Napoli

Marina e Roberto hanno dovuto escogitare in fretta e furia un piano per liberarsi di almeno uno dei loro problemi. I due hanno quindi pensato di convincere Ida a tornare in Polonia per le vacanze, promettendole un anno migliore in arrivo. Ma i propositi dei Ferri sono molto più subdoli di quanto la giovane mamma di Tommaso sospetti. Ida potrebbe non poter più fare ritorno a Palazzo Palladini! Rimangono solo supposizioni ma quel che è certo è che la poverina è nel mirino di Marina e di suo marito, determinati a non correre altri rischi, non adesso che Lara sembra essersi pentita per i suoi errori.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella e Guido in soccorso di Speranza

Samuel ha chiesto scusa e tra lui e Speranza le cose potrebbero sistemarsi. La giovane Altieri spera davvero che tutto torni alla normalità con il suo fidanzato ma gli errori commessi dal Piccirillo hanno infastidito enormemente la famiglia della ragazza. Mariella e Guido, delusi dallo chef ma soprattutto convinti che non possa andare meglio tra loro, decideranno di agire e di intervenire in aiuto della loro nipotina. Daranno una lezione a Samuel?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Dov’è finito Alberto?

Niko continua a lavorare in attesa delle vacanze natalizie ma in ufficio c’è solo lui. È da qualche giorno che Alberto non si presenta a lavoro e il Poggi si convincerà che il suo socio si stia impegnando nelle ricerche di Clara e Federico. La verità sarà però ben altra. Cosa starà combinando il Palladini? Avrà in mente qualcosa di losco e di terribile per stanare e punire la sua ex compagna? Probabilmente sì!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.