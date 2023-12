Un Posto al Sole Anticipazioni 14 dicembre 2023: Samuel chiede scusa. Tra lui e Speranza tornerà il sereno?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Samuel, pentito dei suoi tradimenti, deciderà di cambiare le cose. Intanto Ornella avvierà le pratiche per il pensionamento.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 14 dicembre 2023, alle ore 20.50, Samuel deciderà di fare ammenda. Il Piccirillo ha deciso di tornare indietro sui suoi passi e, pentito dei suoi tradimenti, prometterà di cambiare le cose. Intanto tra Ida e Diego continuerà a crescere l’intimità mentre Ornella sarà pronta a fare la sua richiesta di pensionamento. La sua decisione sarà definitiva?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Samuel chiede scusa!

L’aria natalizia sembra giovare al buon Samuel. Il giovane chef comincerà a riflettere sui suoi comportamenti e a comprendere di non poter continuare così. Dopo aver avuto una discussione con il fratello di Speranza e aver ricevuto dei preziosi consigli pure da Nunzio, sempre al suo fianco, il Piccirillo comincerà a fare un passo indietro. Pentito dei suoi tradimenti e pronto a non tradire più la fiducia e l’affetto di Speranza, prenderà coraggio e chiederà scusa. Non tutti però crederanno alla sua redenzione e non gli daranno più molta fiducia.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Ida fa tremare Marina e Roberto

Con Lara sulla via della redenzione, decisa a fare ammenda per i suoi errori, Roberto e Marina tremano ancora di più. I due devono però tenere d’occhio pure Ida, che sta frequentando sempre più assiduamente Diego. I Ferri hanno paura che la ragazza, sentendosi spalleggiata e amata, possa rivelare al Giordano di essere la vera madre di Tommaso, causando non pochi problemi a tutti. I coniugi dovranno escogitare, velocemente, un piano per liberarsi definitivamente dei loro ostacoli. Cosa faranno? Lo scopriremo molto presto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella avvia le pratiche per la pensione

Ornella ha preso la sua decisione. La Bruni vuole andare in pensione e non è disposta a cambiare idea. Viola, Raffaele e persino Luca, hanno tentato di spingerla a rimandare questo momento ma lei è determinata ad andare avanti. Comincerà ad avviare le pratiche, speranzosa che il momento arrivi il più presto possibile. Ma andrà sino in fondo oppure tornerà indietro sui suoi passi all’improvviso?

