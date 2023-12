Un Posto al Sole Anticipazioni 12 dicembre 2023: Rossella fa una scelta che irrita Riccardo. Ci penserà Nunzio a sostenerla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 dicembre 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella farà una scelta che non piacerà a Riccardo. Nunzio invece la sosterrà completamente. Guadagnerà punti importanti?

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 12 dicembre 2023, alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Rossella e Riccardo di nuovo l'una contro l’altro, per via di una decisione della Graziani. Ross vorrà dare una mano sulle ambulanze ma per il Crovi non è una scelta giusta, non adesso. La figlia di Silvia continuerà imperterrita per la sua strada e potrà contare sull’appoggio di Nunzio, molto fiero di lei. Intanto Ida vorrà affermare il suo ruolo di vera madre di Tommaso e questa sua caparbietà farà tremare Roberto e Marina. I due si troveranno a gestire pure una richiesta strana e inaspettata da parte di Lara. Silvia si sfogherà con Giancarlo e gli dirà di essere molto delusa dall’atteggiamento dell’ex marito, che non vuole scucire un soldo per il matrimonio della figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella irrita Riccardo ma per fortuna c’è Nunzio

I tagli al budget per le nozze non saranno l’unica cosa che farà scattare malumori nella famiglia Graziani/Crovi/Saviani. Ross irriterà il suo fidanzato decidendo di prestare il suo servizio nelle ambulanze. Il medico consiglierà alla ragazza di non gettarsi in questo impegno e cercherà con tutte le forze di farle cambiare idea, contrario alla sua scelta. La dottoressa potrà contare sul sostegno di Nunzio che sarà molto fiero dei progetti della sua amica. Il Cammarota segnerà un punto a suo favore con la futura sposina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Marina e Roberto temono qualche colpo di testa di Ida

Roberto e Marina tremano. Ida non sta più facendo mistero di voler affermare il suo ruolo di vera e unica madre di Tommaso e potrebbe decidere di rivelare tutta la verità a Diego, per avere da lui un sostegno. I Ferri dovranno cercare di fermare la ragazza prima che sfugga al loro controllo, così come successo con Lara. A proposito della Martinelli, marito e moglie dovranno gestire una richiesta inaspettata e insolita da lei. Cosa vorrà ora? Di sicuro sarà qualcosa che rischierà di rompere definitivamente gli equilibri, già ora precari.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia delusa da Michele

Michele ha chiaramente detto a Silvia e Rossella di non voler aiutare economicamente per l'organizzazione del matrimonio di sua figlia. Una decisione che ha lasciato la Graziani senior senza parole ma soprattutto delusa. Come può Michele rifiutarsi di fare una cosa così importante? Silvia si confiderà con Giancarlo, che non perderà occasione di criticare l’ex marito della sua compagna ma presto si scopriranno i veri motivi per cui il Saviani non vuole o meglio non può aiutare la sua Ross in questo momento per lei così felice.

