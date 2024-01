Un Posto al Sole Anticipazioni dal 5 al 9 febbraio 2024: Rossella sconvolta dalla confessione di Riccardo. E ora?

Anticipazioni TV

Scopri cosa succederà le Anticipazioni delle Puntate di Un Posto al Sole in onda dal 5 al 9 febbraio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 5 al 9 febbraio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 5 febbraio 2024

Nunzio ha confessato a Rossella i suoi veri sentimenti e la ragazza è ancora molto scossa per quello che è successo. La dottoressa deve gestire un’altra situazione piuttosto sgradevole in ospedale; l’infermiera Ada non smette di crearle problemi con il suo comportamento astioso. Riccardo, a Milano, è sempre più in difficoltà. La nostalgia e i sentimenti ancora irrisolti verso Virginia, che ha incontrato, continuano a tormentarlo. Marina e Roberto continuano a escogitare dei modi per tenere Ida lontano da Tommaso ma Raffaele e Diego li tengono d’occhio. Alberto insiste ancora affinché Clara vada a vivere nella nuova casa che lui ha scelto per lei e Federico ma Rosa spinge l’amica a non fidarsi del Palladini. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 febbraio 2024

Puntata in onda Martedì 6 febbraio 2024

Riccardo torna da Milano e deve subito affrontare uno spinoso discorso con Rossella. Il Crovi deve confessarle un grande segreto. Nunzio invece si prepara a un incontro totalmente inaspettato ma chi incontrerà? Rosa non è per nulla contenta del riavvicinamento di Clara e Alberto mentre Flavio tenta di portare Giulia dalla sua parte. Ci riuscirà? Silvia e Mariella hanno trovato invece il modo per aiutare Alfredo e mettere fuori gioco Cotugno. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 febbraio 2024

Puntata in onda Mercoledì 7 febbraio 2024

Giulia potrebbe cedere alle richieste di Flavio solo perché l’idea dell’imprenditore è quella di riqualificare il centro storico. Peccato che Michele, messo in allarme, comincerà a indagare sul Bianchi, scoprendo un lato torbido e oscuro. Il suo progetto infatti finirà per creare disagio alle persone più povere. Viola e Antonio invece riescono finalmente ad avere un dialogo e a riavvicinarsi mentre Rossella deve gestire la confessione di Riccardo e il suo desiderio di lasciare l’Italia e di trasferirsi, in futuro, in Germania. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 febbraio 2024

Puntata in onda Giovedì 8 febbraio 2024

I timori di Michele si riveleranno fondati. Si scopre infatti che l’impresa immobiliare Bianchi è collusa con la camorra. Il Saviani, sconvolto da quanto compreso, viene ancora più turbato da una richiesta da parte di Filippo, che riguarda l’imprenditore. Clara spera che Rosa cambi idea sulla sua proposta ma la Picariello non vuole proprio rassegnarsi a lasciare il suo appartamento e non vuole certo trasferirsi in una casa trovata da Alberto. Luca vive uno dei momenti più difficili della sua malattia e Giulia gli resterà accanto, anche se questo potrebbe non essere sufficiente. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole dell'8 febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 9 febbraio 2024

Raffaele vuole far riappacificare Ornella e Giulia. Per farlo organizza un pranzo a casa sua e invita la Poggi e Luca. Il dottore sarà piuttosto teso vista la visita di controllo che sarà costretto a fare. Filippo ha chiesto a Michele di intervistare Bianchi in radio, a proposito dei suoi progetti edilizi nel centro storico. Durante la chiacchierata, Flavio si dimostrerà una persona molto disponibile e alla mano ma in realtà nasconde degli inquietanti segreti. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 9 febbraio 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.