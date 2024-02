Un Posto al Sole Anticipazioni 6 febbraio 2024: Rosa in ansia per Clara. Alberto sta vincendo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa cercherà di convincere Clara a non fidarsi di Alberto mentre Riccardo farà una confessione a Rossella...

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 gennaio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa non sarà per nulla contenta del comportamento di Clara. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Picariello guarderà con sospetto la sua amica e spererà che non faccia dei passi falsi ma soprattutto che non ceda alle lusinghe del suo ex. Riccardo tornerà da Milano e avrà un’importante confessione da fare a Rossella. Nunzio invece si preparerà a un incontro inaspettato. Flavio intanto cercherà di convincere Giulia a stare dalla sua parte mentre Silvia e Mariella riusciranno ad aiutare il povero Alfredo, mettendo Cotugno ko.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa in ansia per Clara

Alberto sta approfittando delle debolezze di Clara e sta riuscendo nel suo intento di avere il controllo su di lei. Il Palladini le ha offerto un nuovo appartamento in cui trasferirsi con Federico e la ragazza ha pure pensato di accettare, con l’idea di risolvere tutti i problemi suoi e dell’amica. Rosa però sarà sempre più sull’attenti. La Picariello sarà molto in ansia per Clara e per il futuro che l’aspetta se davvero cederà alle lusinghe del suo ex. Tenterà di consigliarle di stargli lontano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Riccardo sconvolge Rossella… ancora!

Rossella è nel vortice delle emozioni. La ragazza è rimasta sconvolta dalla confessione di Nunzio e non si aspettava una simile sincerità da parte del Cammarota. Ma anche Riccardo avrà qualcosa con cui stordirla. Il ragazzo le confesserà una cosa molto importante, al suo ritorno da Milano. Che le riveli di aver pensato con nostalgia al suo passato con Virginia e alla sua vita con lei oppure ci sarà dell’altro? Quel che è certo è che Ross sarà proprio senza parole. Intanto Nunzio si preparerà a un incontro totalmente inaspettato.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Silvia e Mariella puniscono Alfredo

Dopo lunghi giorni a chiedersi quale fosse la tattica migliore per frenare Cotugno, Silvia e Mariella troveranno finalmente una soluzione. Le due riusciranno ad aiutare il povero Alfredo e a mettere ko il barone. Ma sarà una soluzione definitiva? Flavio invece partirà alla carica con Giulia e tenterà di portarla dalla sua parte, esponendole la sua idea di riqualificare il centro storico. La Poggi cederà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.