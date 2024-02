Un Posto al Sole Anticipazioni 5 febbraio 2024: Rossella nel vortice delle emozioni. Per lei si mette male?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rossella sarà frastornata per le rivelazioni di Nunzio. Cosa farà ora?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 5 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Rossella sarà in crisi per via della confessione di Nunzio. La ragazza si troverà con le spalle al muro e non saprà come comportarsi. Situazione di disagio anche per Riccardo, che dopo l’incontro con Virginia, comincerà a provare nostalgia e rammarico per il suo presente. Intanto Marina e Roberto continueranno a voler tenere Ida lontano da Tommy ma Diego e Raffaele saranno in agguato, pronti a fermarli. Alberto insisterà con Clara affinché lei vada a vedere la casa che lui ha scelto per lei e Federico e decida di trasferirsi in quell’appartamento. Rosa cercherà di spingere l’amica a non fidarsi del Palladini.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella sconvolta dalle rivelazioni di Nunzio

Nunzio ha fatto una mossa azzardata per non perdere Rossella. Il ragazzo ha deciso di rivelargli i suoi sentimenti e non rimanere più nell’ombra. Per Ross è un duro colpo, difficile da gestire, soprattutto perché anche lei – sotto sotto – prova lo stesso. Ma la Graziani ha preso un impegno e deve portarlo avanti. Il matrimonio si avvicina. Riccardo, nel frattempo, vivrà anche lui un grande turbamento. L’aver rivisto Virginia ha scatenato in lui una forte nostalgia ma anche una forte malinconia. Che comincia a pensare che il suo futuro con Ross non sia quello che desidera davvero?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Diego e Raffaele tengono sotto controllo Marina e Roberto

Roberto e Marina hanno escogitato diversi piani per tenere Ida lontana da Tommy. Primo tra tutto la decisione di iscrivere il bambino all’asilo nido. I due avranno però molto poco spazio di manovra e non riusciranno ad agire sempre indisturbati. Raffaele e Diego li terranno sott’occhio, impedendo loro di muoversi liberamente. Riusciranno a impedire che i Ferri compiano qualche altro nefandezza, senza che loro riescano a intercettarli?

Trame e Anticipazioni: Clara è in bilico…

Alberto ha approfittato delle debolezze di Clara per prendersi la sua rivincita. Il Palladini è partito alla carica e ha persino trovato un appartamento per la sua ex e Federico. L’avvocato continuerà a insistere con la Curcio affinché lei veda la nuova casa e decida di trasferirsi. Rosa cercherà di mettere l’amica in guardia dal suo ex, sempre pericoloso e pronto ad affossarla. Clara le darà retta o si lascerà trasportare dai sentimenti contraddittori che prova per Alberto?

