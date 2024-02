Un Posto al Sole Anticipazioni 9 febbraio 2024: Raffaele in soccorso di Ornella e Giulia!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 9 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Raffaele cercherà di riavvicinare Ornella e Giulia mentre Michele intervisterà Flavio.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole in onda il 9 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, ci rivelano che Raffaele vorrà riavvicinare Ornella e Giulia. Il Giordano organizzerà un pranzo a casa sua e inviterà la Poggi insieme a Luca. Purtroppo per il medico non sarà per nulla una buona giornata. Sarà infatti molto provato dall’ultima visita a cui si è sottoposto e che non avrà dato risultati positivi. Intanto Michele intervisterà Flavio. Durante la chiacchierata il Bianchi si dimostrerà un uomo molto disponibile e affabile ma il suo lato oscuro molto presto verrà fuori. Il Saviani saprà sottolinearlo, smascherandolo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele in soccorso di Ornella e Giulia

Tra Ornella e Giulia si è creata una grande spaccatura. L’amicizia delle due è in bilico e potrebbe spaccarsi del tutto, da un momento all’altro. Raffaele sarà molto preoccupato per loro e cercherà di mettere un freno a questa situazione. Il portiere organizzerà un pranzo e inviterà Giulia e Luca. Per il dottore sarà però una brutta giornata. Parteciperà dopo aver fatto una visita medica, i cui risultati non saranno per nulla positivi. Come finirà la giornata? Sarà piena di tensione e sfocerà in qualcosa di imprevedibile?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Luca in crisi

La salute di Luca è ormai compromessa. Il De Santis sta combattendo per affrontare la sua malattia, che pare non essere in regressione. Giulia gli starà accanto ma forse l’amore della Poggi non basterà a far tornare il sorriso sul viso del medico. Non sarà infatti per nulla facile affrontare questi momenti e forse il pranzo a casa di Raffaele e Ornella farà scattare qualcosa di inaspettato e forse di drammatico. Sarà così?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele intervista Flavio Bianchi

Michele ha indagato su Flavio e ha scoperto che l’impresa immobiliare del Bianchi è collusa con la camorra. Il Saviani ha dovuto accettare di intervistare l’imprenditore e la chiacchierata con lui mostrerà un uomo molto affabile e disponibile. Peccato che lo speaker sia a conoscenza dei suoi loschi piani e che nasconda segreti e inquietanti lati oscuri. Michele riuscirà a mascherarlo o comunque metterlo in difficoltà?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.