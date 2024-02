Un Posto al Sole Anticipazioni 8 febbraio 2024: Clara insiste con Rosa per trasferirsi nell'appartamento trovato da Alberto

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara insisterà con Rosa affinché accetti di visionare l'appartamento trovato da Alberto mentre Michele dovrà intervistare Flavio Bianchi.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda l’8 febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Clara continuerà a insistere con Rosa. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Curcio cercherà di spingere la sua amica a vincere le remore che ha nei confronti dell’offerta di Alberto. La Picariello non sarà però per nulla contenta e non si fiderà del Palladini, nonostante la casa da lui trovata possa risolvere tutti i loro problemi. Michele, che ormai non crede più alla buona fede di Flavio, sarà sconvolto da una proposta di Filippo che riguarderà il Bianchi mentre per Luca arriveranno momenti di grande tensione e Giulia gli resterà accanto. Forse però questo non basterà ad alleviare le sue pene.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Clara insiste con Rosa

Rosa è in ansia per Clara. La ragazza ha capito che la sua amica sta di nuovo cadendo nelle trappole di Alberto e si sta lasciando convincere dalle sue parole e dalle sue allettanti proposte. La Picariello vorrebbe che la Curcio non si lasciasse abbindolare dal Palladini e che non si convincesse che la soluzione migliore, per tutti, sia quella di accettare l’appartamento che l’avvocato ha trovato per lei e per Federico. Ma Clara sembrerà ormai persa e insisterà con Rosa affinché almeno valuti l’opzione di trasferirsi nella casa che Alberto ha proposto. La mamma di Manuel finirà per cedere o terrà il punto sino alla fine?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Michele sconvolto dalla verità su Flavio

Michele ha indagato su Flavio e ora sa per certo che l’impresa immobiliare del Bianchi è collusa con la camorra. Per il Saviani è stata una scoperta spaventosa, da rivelare al più presto. Ma le cose prenderanno una piega completamente inaspettata quando Filippo gli farà una precisa richiesta sull’imprenditore. Chiederà al suo amico di intervistare Flavio nel suo programma radio. Michele sarà costretto ad accettare e sfrutterà questa occasione per avere maggiori notizie su di lui… ma anche per incastrarlo?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca in panne!

La situazione di Luca è sempre più in bilico. La sua salute è ormai compromessa e la sua malattia sembra essere galoppante. Il morale del dottore è a terra e le nuove visite effettuate non stanno rivelando alcuna novità positiva. Giulia gli starà accanto come può ma la presenza della Poggi e il suo appoggio, non sembreranno bastare per aiutare il De Santis. Le cose prenderanno, molto presto, una piega drammatica e con poche soluzioni.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.