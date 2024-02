Un Posto al Sole Anticipazioni 7 febbraio 2024: Michele indaga su Flavio e scopre la verità su di lui

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Michele indagherà su Flavio, sicuro che l'imprenditore nasconda qualcosa.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 7 febbraio 2024, alle ore 20.50, Michele comincerà a indagare su Flavio Bianchi, l’imprenditore che ha in mano il progetto che ha costretto Rosa allo sfratto. Il Saviani scoprirà che dietro all’idea di riqualificazione del centro storico, si celano lati oscuri molto preoccupanti, le cui conseguenze verranno pagate dalla povera gente del posto. Intanto Viola e Antonio riusciranno a riavvicinarsi mentre Rossella farà i conti con la confessione di Riccardo. Darà retta al futuro marito e si trasferirà in Germania?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Michele indaga su Flavio

Dietro allo sfratto di Rosa e Clara si nasconde la figura di Flavio, un imprenditore immobiliare, nuovo interesse amoroso di Diana. L’uomo non è però chi dice di essere o almeno lo è in parte. Michele comincerà a indagare su di lui, messo in allarme dalla sua iniziativa di riqualificare il centro storico. L’idea dell’imprenditore, che sembrerà essere molto all’avanguardia, nasconderà però un vero e proprio calvario per le povere persone che abitano nel quartiere. Lo speaker, insospettito da tutto questo, vorrà vederci chiaro e vorrà capire cos’altro nasconda.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Tra Viola e Antonio torna il sereno

Dopo il confronto con Eugenio e la scoperta che anche lui è pronto a rifarsi una vita, Viola ha cominciato a rimettere a posto i pezzi del puzzle, complesso, della sua vita. La Bruni ritroverà finalmente la serenità con Antonio, con cui riuscirà a parlare e a chiarirsi. Merito anche di nonno Raffaele, sempre pronto a dare i suoi preziosi consigli. La pace, questa volta, sarà destinata a durare? Sarà tutto sistemato dopo aver parlato a lungo di quello che è capitato alla loro famiglia?

Trame e Anticipazioni: Rossella in crisi. Partirà per la Germania?

Rossella è nel vortice delle emozioni, colpita e affondata per gli ultimi eventi. La ragazza non è solo sconvolta per la dichiarazione d’amore di Nunzio ma anche per la confessione di Riccardo. Crovi, tornato da Milano, le ha rivelato i suoi turbamenti ma le ha anche detto di volersi trasferire in futuro in Germania. Per Ross è stata una scoperta molto dura da digerire e la giovane non saprà che fare. Dovrà seguire il marito e lasciare l’Italia?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.