Un Posto al Sole Anticipazioni dal 4 all'8 marzo 2024: Clara in difficoltà con Eduardo. Il Sabbiese sa di lei e Alberto!

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 4 all'8 marzo 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 4 marzo 2024

Marina pensa e ripensa all’essere una madre fin troppo grande per il piccolo Tommaso mentre Ida riceve brutte notizie, con una telefonata inattesa, su suo padre, le cui condizioni di salute sono in netto peggioramento. Diego cerca di starle vicino ma lei cerca di tenerlo a distanza per evitare problemi con Roberto. Niko e la sua famiglia continuano la loro felice vacanza in montagna con molti cambi di programma e nonostante l’inaspettato incontro fatto dal Poggi mentre tra Luca e Manuel, molto vicini, comincia un bellissimo rapporto di amicizia. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 4 marzo 2024.

Puntata in onda Martedì 5 marzo 2024

Niko e la sua famiglia si stanno divertendo moltissimo in montagna mentre Manuela, a Napoli, fa molta fatica a mantenere la calma e a non essere gelosa del Poggi. Roberto e Marina intanto continuano a vigilare su Ida, sempre più in pensiero per suo padre e sempre più distante da Diego. Per il Giordano è un duro colpo. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 5 marzo 2024.

Puntata in onda Mercoledì 6 marzo 2024

Rosa è pronta a dare una svolta alla sua vita e prende una decisione inaspettata, che lascia tutti di stucco. Intanto Niko ha un nuovo incontro inaspettato che causa in Manuela una gelosia cocente. Stavolta però a esserne infastidito sarà pure il piccolo Jimmy. Filippo e Serena intanto cercheranno di capire come affrontare al meglio la situazione di sconforto che Irene sta attraversando ma si renderanno conto di vederla in maniera molto differente. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 6 marzo 2024

Puntata in onda Giovedì 7 marzo 2024

Alberto e Clara cominciano la loro convivenza ma la Curcio rischia di ricadere nelle vecchie dipendenze che l’hanno assillata in passato. Eduardo, ignaro di quanto stia succedendo, cerca di ricontattare la ragazza tramite sua sorella Rosa. Filippo e Serena devono avvertire Irene di aver preso un appuntamento con lo psicologo ma la ragazzina potrebbe non prenderla bene. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 7 marzo 2024

Puntata in onda Venerdì 8 marzo 2024

Mariella vuole vendicarsi di Guido e fargliela pagare per essere così pigro in casa. Per fargli un dispetto comincia a uscire tutte le sere con Bice. Rossella si trova in una situazione che mai si sarebbe immaginata; la ragazza si trova a soccorrere una persona che non avrebbe mai pensato di dover aiutare. Clara vive dei momenti di grande confusione e sconforto dopo che Rosa le rivela che Eduardo sa del suo trasferimento a casa di Alberto. Niko continua a essere spensierato ma non tutti si divertono quanto lui. Leggi le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole dell'8 marzo 2024

