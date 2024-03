Un Posto al Sole Anticipazioni 7 marzo 2024: Clara tra le grinfie di Alberto mentre Eduardo cerca di ricontattarla!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Clara finirà per sviluppare le solite dipendenze da Alberto mentre Eduardo cercherà di mettersi in contatto con lei tramite Rosa.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 7 marzo 2024, alle ore 20.50, Clara comincerà la convivenza con Alberto. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la ragazza, come Rosa temeva, comincerà a ricadere tra le grinfie del suo ex e tornerà a sviluppare le vecchie dipendenze psicologiche che la legavano in passato al Palladini. Intanto Eduardo, desideroso di avere notizie della Curcio, cercherà di ottenerle da sua sorella ma scoprirà una verità che lo lascerà senza parole. Intanto Filippo e Serena dovranno informare Irene di aver preso appuntamento con uno psicologo. Come reagirà la bambina?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara cade di nuovo tra le grinfie di Alberto

L’amiciza tra Rosa e Clara ha rischiato di sfasciarsi a causa delle decisioni della Curcio. La ragazza si renderà presto conto che i rimproveri che la sua amica le ha mosso, avevano un fondamento e che trasferendosi a casa di Alberto, avrebbe finito per rimettersi nei guai, finendo letteralmente nella tana del lupo. E purtroppo le cose andranno proprio così. Clara tornerà a soffrire nelle stesse dipendenze che la legavano al Palladini, prima della sua presa di coscienza e prima del suo amore, impossibile, con Eduardo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Eduardo vuole ricontattare Clara ma…

Clara si renderà sempre più conto di essere finita di nuovo nei guai ma non riuscirà a uscire da questa situazione. Non saprà infatti dove andare e a chi chiedere aiuto. Giulia potrebbe certo darle una mano ma la Poggi ha già preso Rosa a vivere da lei e probabilmente non ha più posto. Intanto Eduardo cercherà di mettersi in contatto con la Curcio e chiederà alla sorella di fargli da tramite. Il Sabbiese scoprirà però che contattare Clara ora è più difficile che mai, visto che è tornata a vivere da Alberto.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena pronti a portare Irene dallo psicologo

Mentre Clara farà molta fatica ad abituarsi alla nuova convivenza con Alberto, Filippo e Serena saranno giunti a un accordo comune per aiutare Irene. I due hanno preso appuntamento con uno psicologo e sono pronti a portare la loro bambina a fare una visita. Dovranno però informarla di questa novità ed è probabile che la piccola non ne sarà per nulla contenta.

