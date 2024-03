Un Posto al Sole Anticipazioni 5 marzo 2024: Manuela brucia di gelosia mentre Ida tiene lontano Diego

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Manuela continuerà a essere gelosa di Niko mentre Diego soffrirà per l'atteggiamento di Ida, che lo tiene sempre più lontano.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 5 marzo 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Manuela non riuscirà a trovare pace. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Cirillo sarà molto gelosa a causa di quello che sta succedendo a Niko in Trentino. La ragazza cercherà di calmarsi ma la gelosia sarà talmente cocente da non riuscire a togliersi il Poggi dalla mente. Intanto Roberto continuerà a tenere d’occhio Ida e le sue mosse e lei, per evitare di peggiorare la situazione con il Ferri, dovrà tenere sempre più a distanza Diego. Per il Giordano sarà un boccone amaro da mandar giù.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Niko felice della sua vacanza in Trentino

Per Niko e la sua famiglia sono settimane di svago e di grande serenità. La decisione del Poggi di organizzare una vacanza sulla neve per stare insieme a suo figlio e ai suoi cari, Raffaele compreso, è stata ottima. Tutti si stanno godendo l’aria pulita della montagna e in Trentino sembra andare tutto per il meglio, nonostante qualche cambio di programma e un inatteso incontro, che ha lasciato il giovane avvocato leggermente scosso. Ma chi proprio non riuscirà a togliersi dalla testa di dover navigare a vista e di doversi proteggere da possibili ferite, sarà Manuela.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela brucia di gelosia

Manuela non riesce proprio a staccarsi da Niko e dall'amore che ancora prova per lui. Alla Cirillo sembra non essere bastato il rapporto con Costabile, con cui sembrava aver ritrovato serenità e amore. Per la sorella di Serena continueranno quindi le pene amorose per il papà di Jimmy e non riuscirà a nascondere la sua gelosia nei confronti del ragazzo, soprattutto quando verrà a sapere del suo incontro inaspettato con Valeria. Manu riuscirà a calmarsi o non sarà in grado di contenere il suo fastidio e lo renderà più che mai evidente?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Diego soffre per la lontananza di Ida

Ida è nel panico. Dalla Polonia sono arrivate brutte notizie su suo padre, le cui condizioni di salute stanno peggiorando. La ragazza è molto preoccupata ma non può e non potrà confidarsi con Diego. Tenuta a bada da Roberto e Marina, che osservano ogni sua mossa, la giovane si allontanerà sempre di più dal Giordano che, inevitabilmente, finirà per soffrire per il suo comportamento. Il figlio di Raffaele riuscirà a sfondare il muro che la sua amata ha innalzato per allontanarsi più rapidamente?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.