Un Posto al Sole Anticipazioni 6 marzo 2024: Rosa dà una svolta inaspettata alla sua vita!

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 6 marzo 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Rosa deciderà di cambiare vita mentre l'incontro inaspettato di Niko scatenerà la gelosia di Manuela ma anche di Jimmy.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 6 marzo 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Rosa deciderà di dare una svolta alla sua vita. La Picariello prenderà una decisione inaspettata, che lascerà senza parole tutti. Intanto Niko si godrà la settimana bianca in Trentino ma il suo incontro inaspettato finirà per scatenare la gelosia non solo di Manuela ma anche di Jimmy. Filippo e Serena dovranno trovare un punto di incontro e sviluppare insieme e uniti, una strategia per aiutare Irene, che continua a essere apatica. Riusciranno a trovare un accordo?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosa dà una volta alla sua vita

Rosa ha vissuto attimi di terrore e per questo motivo ha deciso di lasciare la sua casa e sistemarsi da Giulia. La ragazza troverà non solo sostegno per quello che sta vivendo ma avrà anche modo di occuparsi meglio delle faccende della portineria, affidatele da Raffaele. Mentre il piccolo Manuel troverà in Luca un nuovo amico e tra loro ci sarà grande complicità, Rosa deciderà di dare una svolta alla sua vita e prenderà una decisione inaspettata, che lascerà tutti senza parole. Ma cosa farà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Manuela e Jimmy gelosi di Niko

Manuela brucia di gelosia e non è la sola. La settimana bianca organizzata da Niko in Trentino continuerà ad andare bene e per il Poggi ci saranno altre sorprese. L’inaspettato incontro con Valeria si rivelerà molto piacevole per l’avvocato mentre per Manu e per Jimmy sarà fonte di grandi fastidi. Entrambi non saranno per nulla felici di questa novità. Ma cosa succederà davvero in montagna? Ci sarà qualche svolta che vedremo nelle prossime puntate di Un Posto al Sole?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo e Serena al salvataggio di Irene

Filippo e Serena saranno sempre più preoccupati per Irene e per il suo strano comportamento. I due dovranno però cercare di non discutere un’altra volta e di trovare un punto di incontro tra le loro diverse opinioni riguardo al modo in cui comportarsi con la figlia. I Sartori riusciranno a trovare una via che metterà d’accordo entrambi ma che potrebbe non piacere alla loro primogenita. Irene finirà per ribellarsi ai suoi genitori e a diventare ancora più ingestibile?

