Un Posto al Sole Anticipazioni dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024: Alberto torna alla carica con Clara!

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Puntate della soap opera partenopea Un Posto al Sole, in onda dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024 su Rai 3, come sempre a partire dalle 20.50. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 29 gennaio 2024

Filippo è molto turbato dalle parole di Diego e non riesce a capacitarsi che Marina e suo padre possano davvero aver fatto quello di cui il Giordano li accusa. Il Sartori comincerà però a riflettere su quello che è accaduto negli ultimi tempi. Capirà che il figlio di Raffaele sta dicendo la verità? Dopo un incontro fin troppo intimo con Lucia, Eugenio comprenderà di doverne parlare con Viola, prima che la Bruni lo venga a scoprire da qualcun altro. Mariella invece affronterà da sola la questione emergenza Cotugno. L’Altieri sarà delusa dal comportamento di Guido, che non sarà per nulla capace di gestire la questione da solo, e lei sarà pronta ad agire grazie a una confessione inaspettata di Sasà. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 29 gennaio 2024

Puntata in onda Martedì 30 gennaio 2024

Scosso da quanto rivelato da Diego, Filippo ha affrontato Roberto. Serena lo rassicurerà dicendogli che ha fatto la cosa giusta mentre Marina, perplessa e preoccupata, spingerà il marito a una decisione piuttosto inaspettata. Viola, dopo aver parlato con Eugenio, capirà che il suo ex è più che mai pronto a rifarsi una vita mentre Raffaele cercherà di far tornare il sorriso ad Antonio. Mariella e Sasà continueranno a gestire la loro situazione non semplice. L’Altieri rimarrà di stucco davanti a una dichiarazione del suo amico, spiazzante e inattesa. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 30 gennaio 2024

Puntata in onda Mercoledì 31 gennaio 2024

Giulia ha preso a cuore la questione sfratto di Rosa e scenderà in campo, organizzando una riunione di quartiere. La Poggi è pronta ad aiutare la Picariello e chi come lei dovrà lasciare la propria casa. Purtroppo però dovrà affrontare un brutto inconveniente. Il Centro di Ascolto subirà un attentato. Roberto e Marina decideranno invece di iscrivere Tommy all’asilo nido, con il chiaro intento di allontanarlo da Ida. Mariella e Sasà intanto riceveranno uno strano appello da parte di Alfredo, riguardo a Cotugno. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 31 gennaio 2024

Puntata in onda Giovedì 1° febbraio 2024

Alberto tornerà alla carica con Clara dopo aver saputo del suo sfratto. Il Palladini vorrà approfittare del momento di debolezza e fragilità della sua ex e riuscire a manipolarla. Per Clara la situazione diventerà sempre più difficile… una telefonata avrà il potere di renderla ancora più vulnerabile. Giulia sarà convinta che l’attacco al Centro d’Ascolto sia diretto a lei; qualcuno vuole metterle paura. Nunzio, trascorsa la degenza, saràpronto a tornare a casa. L’esperienza vissuta e il dolore provato, gli ricorderanno i suoi forti sentimenti per Rossella. La Graziani invece sarà più che mai proiettata sul suo matrimonio. Irene intanto si chiuderà sempre più in se stessa e Filippo e Serena saranno sempre più preoccupati per lei. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 1° febbraio 2024

Puntata in onda Venerdì 2 febbraio 2024

Nunzio non riuscirà a mettere da parte i suoi sentimenti per Rossella e la solitudine che proverà in quel momento lo porterà a fare una scelta completamente inattesa. Intanto Riccardo, a Milano per un congresso medico, incontra una sua vecchia conoscenza. Clara sarà ancora molto scossa per la telefonata appena ricevuta ed è costretta a gestire i suoi sentimenti più nascosti. Alberto, che ha capito le debolezze della sua ex compagna, continuerà ad approfittarne. Per Tommy arriverà il primo giorno di asilo nido. Scopri le Anticipazioni complete della puntata di Un Posto al Sole del 2 febbraio 2024

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle 20.50.