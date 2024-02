Un Posto al Sole Anticipazioni 2 febbraio 2024: Nunzio fa una mossa azzardata per non perdere Rossella?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 2 febbraio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Nunzio non accetterà di stare con le mani in mano e penserà di affrontare Rossella e i suoi sentimenti per lei.

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda su Rai3 il 2 febbraio 2024, alle ore 20.50, Nunzio faticherà a mettere da parte i suoi sentimenti e stavolta potrebbe decidere di fare una mossa azzardata. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che il Cammarota, ormai sicuro di amare Rossella e desideroso di chiarire le cose con lei, una volta per tutte, farà un gesto totalmente inaspettato. Intanto Riccardo sarà a Milano per un congresso medico e incontrerà una sua vecchia conoscenza. Chi sarà? Clara, dopo la telefonata preoccupante, farà i conti con se stessa e con i suoi pensieri più nascosti mentre per Tommy arriverà il primo giorno di asilo nido.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio fa una mossa azzardata per non perdere Rossella?

Rossella si è dovuta allontanare da Nunzio per non far ingelosire Riccardo. La ragazza non ha potuto fare altrimenti e per dimostrare al suo fidanzato di pensare solo al loro amore e al loro matrimonio, imminente, ha spezzato il cuore del Cammarota. Nunzio però stavolta non sembrerà disposto a restare con le mani in mano. Lo chef, ormai convinto di dover affrontare i suoi sentimenti e di dover parlare chiaro, farà una mossa azzardata e inaspettata, il cui risultato è ancora incerto. Crovi intanto sarà a Milano per partecipare a un congresso medico e incontrerà una sua vecchia conoscenza. Chi sarà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara sul punto di crollare

Alberto sta approfittando delle debolezze di Clara per tornare a tormentarla. Palladini è di nuovo all’attacco e la Curcio si sta trovando a dover gestire una situazione molto difficile, tra lo sfratto e la telefonata appena ricevuta, che l’ha scossa nel profondo. La ragazza dovrà gestire il turbinio dei sentimenti più nascosti in lei e capire come comportarsi da quel momento in poi. Alberto si convincerà di aver fatto centro e di avere campo fertile e libero?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Tommy sempre più lontano da Ida

Marina e Roberto hanno deciso di iscrivere Tommy all’asilo nido. I due hanno voluto fare questa mossa per impedire a Ida di stare così tanto vicino a suo figlio e ovviamente tutto questo ha creato nella ragazza un dolore lancinante. La strategia dei Ferri funzionerà o Diego – o Filippo – faranno qualcosa di inaspettato, che costringerà tutti a un dietrofront?

