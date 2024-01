Un Posto al Sole Anticipazioni 1° febbraio 2024: Alberto approfitta delle debolezze di Clara e torna all'attacco

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda il 1° febbraio 2024, alle ore 20.50 su Rai3, Alberto approfitterà delle debolezze di Clara per tornare all’attacco. Il Palladini approfitterà della situazione difficile che la sua ex sta vivendo, per farsi di nuovo sotto e metterà la Curcio molto in difficoltà. La giovane sarà poi turbata da una telefonata, che avrà il potere di abbatterla e di farla ragionare sui suoi complessi sentimenti. Giulia cercherà di sistemare il caos al Centro di Ascolto e sarà sempre più convinta che qualcuno abbia voluto farle paura mentre Nunzio, uscito dall’ospedale, farà i conti con il suo amore – ormai chiaro – per Rossella, concentrata invece sulle sue nozze. Serena e Filippo dovranno lottare per capire cosa stia succedendo a Irene, sempre più chiusa in se stessa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alberto torna alla carica con Clara

Rosa è nel panico ma anche Clara non se la passa per nulla bene. Con lo sfratto imposto alla sua amica, anche lei dovrà lasciare il loro appartamento. La situazione è molto complessa soprattutto perché la Curcio, per evitare problemi con Alberto, deve garantire a Federico una vita dignitosa e senza grandi rinunce. Senza un tetto sopra la testa le cose diventeranno decisamente impossibile da gestire. Palladini, al corrente di tutto quello che sta succedendo – e forse persino responsabile? – approfitterà del momento per farsi di nuovo sotto con la sua ex. Diventerà di nuovo una presenza un po’ troppo invadente e per la bionda saranno di nuovo le montagne russe.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Clara in crisi. Una telefonata fa tremare tutto!

Alberto approfitterà senza grandi remore delle debolezze della sua compagna e non si capirà del tutto cosa voglia ottenere. Vorrà tornare insieme a lei o vorrà solo tormentarla per averla vinta? Qualunque sia la ragione di tale comportamento, la Curcio si troverà a dover gestire il turbinio dei suoi sentimenti, sempre contrastanti e difficili da gestire. Una telefonata la farà poi tremare del tutto. Un nuovo tassello di preoccupazione si aggiungerà al puzzle già complesso che si è trovata a dover ricomporre. Serena e Filippo saranno molto preoccupati per Irene, sempre più chiusa in se stessa.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Nunzio devastata dai suoi sentimenti per Rossella

Nunzio verrà dimesso dall’ospedale e sarà pronto a tornare finalmente a casa. Cammarota però non saprà più come soffocare i suoi sentimenti, ora ben chiari, per Rossella. Dopo essere stato ricoverato e aver ricevuto le cure di Ross, lo chef ha compreso di amare la sua amica e di non volerla perdere. Lei però si è dovuta allontanare per non far ingelosire Riccardo e per non creare problemi alle loro imminenti nozze, su cui vuole concentrarsi. Giulia conterà i danni al suo Centro D’Ascolto e nel rimettere le cose a posto rifletterà che l’attacco subito era sicuramente indirizzato a lei, per farle paura e portarla a non assecondare più Rosa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.