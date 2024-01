Un Posto al Sole Anticipazioni 31 gennaio 2024: Giulia scende in campo per aiutare Rosa e Clara ma la pagherà cara!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 31 gennaio 2024. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Giulia organizzerà una riunione di quartiere per aiutare Rosa e tutti gli inquilini del suo stabile che sono stati sfrattati. La Poggi pagherà caro questo intervento.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata in onda su Rai3 il 31 gennaio 2024, alle ore 20.50, Giulia scenderà in campo per aiutare Rosa e tutti gli inquilini del suo stabile, costretti allo sfratto. La Poggi organizzerà una riunione di quartiere ma finirà per mettersi nei guai. Qualcuno infatti prenderà di mira il suo Centro d’Ascolto, con l’obiettivo di farle paura. Intanto Marina e Roberto decideranno di iscrivere Tommy all’asilo nido per diminuire il tempo che il piccolo passa con Ida. Mariella e Sasà riceveranno uno strano appello di Alfredo che li spingerà a un’azione per aiutare Cotugno.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Giulia scende in campo per aiutare Rosa ma…

Rosa è nel panico. La Picariello ha ricevuto lo sfratto e di conseguenza lei e Clara dovranno lasciare l’appartamento in cui vivono insieme ai loro figli. La situazione è drammatica, soprattutto perché – al momento – non hanno trovato una casa adatta a loro e alle loro tasche. Giulia ha preso a cuore questa faccenda e deciderà di scendere in campo per loro. La Poggi organizzerà una riunione di quartiere per dare voce a tutti gli inquilini che, come Rosa, dovranno fare i bagagli. Ma la sua buona azione non piacerà a tutti.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Giulia è nei guai?

La riunione di quartiere, organizzata dalla Poggi e dal suo centro d’ascolto, finirà per mettere Giulia nei guai. Un atto di vandalismo colpirà il suo ufficio e la Poggi capirà che si tratta di un’azione intimidatoria, contro di lei, per farla smettere di appoggiare gli inquilini sfrattati. La Poggi non si lascerà scoraggiare, nonostante sia più che certa che l’obiettivo era proprio quello di metterla a tacere. Ma Giulia si sarà messa in un guaio più grande di lei?

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina e Roberto allontano Tommy da Ida

L’asso nella manica di Marina si è rivelata l’iscrizione di Tommy in un asilo nido. La Giordano ha pensato di allontanare il bambino da Ida, affinché il legame tra madre e figlio non continui a crescere. Una mossa che potrebbe rivelarsi vincente ma forse non risolutiva. Intanto Mariella e Sasà riceveranno un accorato appello da parte di Alfredo, che chiederà ai due una mano con il barone Cotugno.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 29 gennaio al 2 febbraio 2024.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.