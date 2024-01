Un Posto al Sole Anticipazioni 29 gennaio 2024: Filippo spaventato dalle parole di Diego!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 29 gennaio 2024, in onda su Rai3 alle ore 20.50, Filippo sarà scosso dalle dichiarazioni di Diego su Roberto e Marina. Il Sartori cercherà di capire se queste corrispondano a verità e si farà un esame di coscienza, decidendo poi di affrontare suo padre. Intanto Eugenio deciderà di rivelare a Viola della sua intimità con Lucia, prima che la Bruni lo scopra da qualcun altro. Mariella sarà furiosa con Guido, incapace di gestire l’emergenza Cotugno. L’Altieri grazie a Sasà, che le rivelerà di aver preso una decisione drastica, prenderà la questione di petto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Filippo sconvolto da Diego

Diego si è riavvicinato a Ida e sembra pronto a dimenticare quanto successo. Il Giordano ha perso però il controllo con Filippo, con cui ha avuto una brutta discussione. Al figlio di Raffaele sono uscite parole e dichiarazioni pesanti, che hanno preoccupato moltissimo il Sartori. Filippo cercherà di capire se le parole di Diego corrispondano a verità e si preoccuperà moltissimo di quello che potrebbero aver fatto Marina e suo padre. Il ragazzo sarà preso dallo sconforto e comincerà a fare i conti con la coscienza. Per questo motivo sceglierà di affrontare Roberto, per avere una spiegazione.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Eugenio rivela a Viola di lui e Lucia

Eugenio e Lucia sono diventati molto intimi e il loro inaspettato incontro intimo lascerà Nicotera con un punto di domanda in testa: è arrivato il momento di dire tutto a Viola? Il magistrato si deciderà a raccontare tutto all’ex moglie, prima che sia qualcun altro a rivelarglielo. Eugenio chiederà di poter parlare con Viola, per dirle di essere pronto a voltare pagina.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Mariella in soccorso di Cotugno

Mariella sarà molto arrabbiata con Guido. Suo marito non è stato in grado di affrontare di petto la situazione di Cotugno e lei deciderà di prendere in mano la questione. L’Altieri, grazie a Sasà e alla sua drastica decisione, capirà come fare per aiutare il barone… ma sarà una soluzione definitiva o dovrà escogitare dell’altro?

